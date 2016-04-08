Gastronomi bölümü akademisyeni şarap tadımı yaptırdığı için soruşturma açılınca istifa etti

Trabzon’da özel üniversitede bir grup öğrenciye zorla şarap tattırılmak istendiğini iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yrd. Doç. Dr. Başak Sungur istifa etti. Sungur hakkında bir grup öğrenci ’Din ve vicdan hürriyeti ile kişilik haklarımıza saldırdı’ diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Fatih Turan’ın haberine göre, Olay, Özel Avrasya Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde iddiaya göre geçen 8 Mart günü meydana geldi. ’Alkollü ve Alkolsüz İçecekler’ dersinde kendilerine zorla şarap tattırılmak istendiğini ancak karşı çıkmaları üzerine de dersten atıldıklarını iddia eden bir grup öğrenci, Yrd. Doç. Dr. Başak Sungur’un, "Alkol bir ilimdir. Dini, vicdani kararlarınız beni ilgilendirmez. Tatmak zorundasınız" dediğini ileri sürdü. Aynı öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Başak Sungur’un türbanlı öğrencilere karşı da tavır takındığını iddia etti. Bu gelişme sonrasında okul yönetimine şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen öğrenciler, bu kez avukatlarıyla birlikte savcılığa giderek ’din ve vicdan hürriyeti ile kişilik haklarına saldırıldığı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın adliyeye yansımasının ardından üniversite yönetimi de soruşturma başlatınca, Yrd. Doç. Dr. Sungur da görevinden istifa etti.

Yrd. Doç.Dr. Sungur’un istifası sonrasında bölüm öğrencilerinden bir başka grup bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili konuşan öğrencilerden Akın Bektaş, Yrd. Doç. Dr. Başak Sungur’un zorla içki içirmesi diye bir olay olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu ders YÖK tarafından verilmiş zorunlu bir derstir. Dersin adı, ‘Alkollü ve alkolsüz içecekler.’ Bu dersi arkadaşlar kendileri seçti. Dersi alacaklarından hepsinin haberi vardı. Hocamız bu derste bizi her zaman özgür bırakmıştır. ‘İsteyen istediği gibi yapsın’ der. ‘İç, içmiyorsan çık’ gibi bir söylem kesinlikle olmamıştır. Burada bir tadım yapma ortamı vardır. Ama bu tadımı yapmayanlara dersten çıkabilecekleri yönünde bir öneri olmuştur. Ayrıca türbanlı öğrencilere ayrımcılık yaptığı iddiası da kesinlikle doğru değildir. İddiaları ortaya atan öğrenci grubu haricinde tüm üniversite ve bizler Başak Sungur’un arkasındayız.”

Bir başka öğrenci Serpil Bekar da kendisinin o gün derste olduğunu belirterek şunları anlattı:

"O gün sınıfta 30 kişi bile yoktu. Hocamız derste hiçbir şekilde öyle bir telkinde bulunmadı. Bir hafta önce, ‘Böyle bir ders var. İsteyen katılır, isteyen katılmaz’ demişti. O gün şarap tadımı için ortam hazırlandı. Hocamız şarabın nasıl tadılacağını izah etti. Yutulmayacağını özellikle ve üzerine basa basa söyledi. Tadım yapmak istemeyenler oldu. Hocamız onlara, ‘İstemiyorsanız dışarı çıkabilirsiniz çocuklar’ dedi. O sırada bir öğrencinin, ‘İsabet olur hocam’ demesi üzerine Başak Sungur hoca, ‘Ben burada kimsenin siyasi durumuyla veya diniyle ilgilenmiyorum. Benim yaptığım iş bilimdir, ilimdir’ dedi. Zorla atma ya da şarap içirme söz konusu olmadı."