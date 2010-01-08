Gaspçıyı kovalarken canından oldu

Olay saat 15.00 sıralarında Halkalı'da Çorapçılar Sitesi Özgür Mobilya önünde başladı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, bir bankadan işçilere dağıtılmak üzere 30 bin para çeken Özgür Mobilya'nın sahibi İrfan Özkan 34 DTJ 55 plakalı Mercedes marka otomobilinden indiği sırada gasp edildi. Yaya olarak işadamının yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çantayı gasp ederek bir taksiyle kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine işadamı İrfan Özkan ile şoförleri Hüseyin Bolcan ile Oruç Alivey otomobiliyle söz konusu taksiyi takip etmeye başladı.

Takip sırasında gaspçının içinde bulunduğu taksiye arkadan çarparak durdurdular. Bu sırada gaspçı taksiden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. İşadamı ve iki şoförü bir süre kovaladıkları gaspçıyı önce yakaladılar. Bir süre aralarında boğuşma yaşanırken kimliği belirsiz kişi elindeki çantayı bırakarak kaçtı. Kaçarken de silahla ateş ederek Hüseyin Bolcan ile Oruç Aliyev'i vurdu. İki kurşun isabet eden Hüseyin Bolcan Ölürken Oruç Aliyev kaldırıldığı TEM Hospital Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oradan yaya olarak uzaklaşan zanlı yoldan geçen bir kamyonet sürücüsünü gasp ederek ortadan kayboldu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalayabilmek için operasyon başlatan polis, şüpheli gördüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis aracına bindirilen şüphelilerden birinin kafasından yaralandığı görüldü. Olayda hayatını kaybeden Balcan'ın eşinin dün doğum yaptığı öğrenilirken işyeri sahibi Özgür, "Silah tehdidiyle çantayı istedi. Kafama silah dayadı benden çantayı aldı. Olayı gören arkadaşlar dışarı çıktı şüpheliyi takip etmeye başladık. Sıkıştırdığımız an ateş açtı" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.