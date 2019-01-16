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Gaspçının yüzüne kimyasal attığı Berfin'in tedavisi sürüyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde gaspçı tarafından telefonunu çalınmak istenirken yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atılan Berfin Özek'in (19) tedavisi sürüyor

16 Ocak 2019 14:30

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde gaspçı tarafından telefonunu çalınmak istenirken yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atılan Berfin Özek\'in (19) tedavisi sürüyor. 
Olay, dün akşam saatlerinde Buluttepe Mahallesi 390 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek\'in yolu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Genç kızın telefonunu gasp etmek isteyen şüpheli, direnişle karşılaşınca Özek\'in yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atıp, kaçtı. Özek\'in yardım çığlıklarını duyanlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Özek, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana\'ya sevk edildi. Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi\'ne kaldırılan Özek\'in yüzünde oluşan yanıkların tedavi edildiği bildirildi.
Şüpheli ise aranıyor.

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