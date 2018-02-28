Gaspçılar sigara paketindeki parmak izinden yakalandılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da yurtdışından gelerek park halinde bekleyen bir otobüse, polis olduklarını arama yapacaklarını söyleyerek giren ve muavin koltuğunun altında bulunan kasadaki 40 bin euro ve 54 bin doları gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, otobüste bir sigara paketinde bıraktıkları parmak izinden tespit edilerek bir gün sonra Ankara\'da kaldıkları otelde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray\'da Küçüklanga Caddesi üzerinde 20 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda yurt dışından gelen ve park halindeki bir otobüsün yanına gelen 4 kişi, polis olduklarını söyleyerek kapıları açtırdı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheliler otobüste uyuyan Şoför Erdal D., ile muavin Erkut D.\'ye haklarında bir ihbar olduğunu ve otobüste arama yapacaklarını söyledi. İçeri girip arama yapan şüpheliler kısa süre sonra muavin koltuğunun altında bulunan kasayı bularak, içindeki 40 bin euro ile 54 bin doları aldı. Bu paraların yolcular tarafından kendilerine emanet edildiğini söyleyen şoför ve muavini silahla tehdit eden şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

SİGARA PAKETİNİN ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından otobüste yapılan incelemede şüphelilerin sözde arama yaptığı bölgedeki bir sigara paketinin üzerinden bir parmak izi tespit edildi. Parmak izinin Samet D., adlı eski bir sabıkalıya ait olduğu belirlendi.

ANKARA\'DA OTELE BASKIN YAPILDI

Daha önceden bisiklet hırsızlığı, yankesicilik suçlarından polise geliş kaydı olan Samet D.\'nin yapılan incelemede Ankara\'da bir otel\'e kendi kimliği ile giriş yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine bir gün sonra Ankara\'daki otele baskın yapan polis ekipleri Samet D., ile birlikte olaya katılan Şıho A., ve Burak E.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifadelerine göre olaya karışan son kişi de Adana\'da kayınpederinin evinde gözaltına alındı. Uğur D., adlı şüphelinin daha önceden gasp edilen şirkette çalıştığı ve 8 ay önce işten çıkarıldığı öğrenildi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan, üzerilerinde yapılan aramalarda 4 bin 700 dolar ile 81 bin lira bulunan şüpheliler Şıho A.(30), Samet D.(23), Burak E.(23) ve Uğur D.(32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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