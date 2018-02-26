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Gaspçı, Yunanistan'a kaçma planı yaparken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, market sahibi Hasan Bulut'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 2 bin 500 TL'sini gasbeden M

26 Şubat 2018 15:40

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, market sahibi Hasan Bulut\'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 2 bin 500 TL\'sini gasbeden M.M., Yunanistan\'a kaçma planı yaparken, yakalandı.
Olay, 14 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'ndeki markette meydana geldi. İçeride televizyon izleyen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Bulut\'un dükkanına, kendisinden yaklaşık 1 yıldır alışveriş yapan M.M. geldi. Bir süre birlikte televizyon izleyen ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak, yanağından öptüğü Bulut\'un boğazına bıçak dayadı. Ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince boğuşma yaşandı. Olay sırasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendisini dükkandan dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 TL\'yi alarak, kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Hasan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YUNANİSTAN\'A KAÇACAKTI
Olay sonrası Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.M.\'yi bulmak için çalışma başlattı. M.M.\'nin, cezaevi korkusu nedeniyle Yunanistan\'a kaçmayı planladığı, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesine gittiği ve burada tekne aradığı belirlendi. M.M.\'nin, dün akşam saatlerinde, vedalaşmak için Güvenlik Mahallesi\'nde bulunan yakınlarının evine geldiğini tespit eden polis, operasyon düzenledi. Uykudan uyanıp, polisi karşısında görünce şaşıran M.M.\'nin, \"Yakalamasaydınız Yunanistan\'a kaçacaktım. Bu, çok kötü oldu\" dediği öğrenildi.
Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan M.M., adliyeye sevk edildi.

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