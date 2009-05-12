Gasp yalanı MOBESE’de

Alanya’ya tatile gelen Hollandalı çiftin, ‘halk otobüsünden indikten sonra gasp edildik’ iddiasını MOBESE kameraları yalanladı. Çiftin sigortadan para alabilmek için gasp olayı uydurduğu üzerinde duruluyor.



Yaklaşık 1 hafta önce Hollanda’dan Alanya’ya tatil için gelen çift, Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Tosmur Beldesi’nde halk otobüsünden indikten sonra, motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildiğini öne sürerek jandarmaya şikâyette bulundu. Tosmur, Dim Çayı Köprüsü yakınlarında yaşandığı iddia edilen olaydan sonra jandarma inceleme başlattı.



Turistlerin ifadeleri doğrultusunda olayın yaşandığı yerin tam koordinatlarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosmur Belediyesi’nden MOBESE görüntülerini istedi. Görüntüler üzerinde yapılan incelemede 2 açıdan görüntü çekildiği ve turistlerin otobüsten indikten sonra ve yürüyerek otele doğru ilerledikleri, güzergah üzerinde gasp olayına maruz kalmadıkları anlaşıldı.



Alanya Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Turist çiftin neden gasp yalanını ortaya attığı henüz belirlenemezken, sigortadan para alabilmek için bu yalana başvurdukları üzerinde duruluyor. Hollandalı çiftin isimleri açıklanmadı.



Tosmur Belediye Başkanı AKP'li Musa Özdemir, beldenin güvenliği için kısa bir süre önce MOBESE sistemini hayata geçirdiklerini belirterek, “24 saat aktif olarak çalışan ve kaydı uzun süre hafızasında tutan kamera sistemimizle beldemizde güvenliği daha da arttırarak suç oranını düşürdük. İlerleyen günlerde kamera sayımızı arttırarak hizmetimize devam edeceğiz” diye konuştu.

