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Yaşam

Gasp teşebbüsüne ceza

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Semti'nde, bir büfeden iki şişe şarap gasbetmek istedikleri iddiasıyla yargılanan iki sanığa,1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

24 Eylül 2008 03:00

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına,tutuklu yargılanan sanıklar Süleyman Özkalaycı, Yaşar Talk ile darp suçlamasıyla tutuksuz yargılanan büfe işletmecisi Murat Çelikkanat ve avukatlar katıldı.

Murat Çelikkanat, Ağustos 2006'da işlettiği büfeye gelerek iki şişe şarap isteyen Süleyman Özkalaycı ile Yaşar Talk'ın, "Biz eski mahkumuz, ne parası?" diyerek para vermeyeceklerini söylediklerini anlattı. Çelikkanat, çıkan kavgada kendisine bıçak çeken sanıklardan, çevreden
yardım isteyerek kurtulduğunu kaydetti.

Sanıklar ise suçlamaların doğru olmadığını, kendilerine nedensiz yere saldıran büfe işletmecisinin suçunu örtmek için gasp iddiasını ortaya attığını öne sürdü. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Süleyman Özkalaycı ile Yaşar Talk'ı, önce 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Suçun teşebbüste kalmasını, gasbedilmeye çalışılan iki şişe şarabın bedelinin 4.80 YTL olmasını ve sanıkların duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, cezada indirime giderek Özkalaycı ve Talk'a 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Süleyman Özkalaycı'yı olay sırasında darbettiği iddiasıyla yargılanan Murat Çelikkanat ise beraat etti. Çelikkanat, kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

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