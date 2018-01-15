Gasp şüphelisi, ailesiyle görüşmeye gelince yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)- BURSA\'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde silah, yüzlerinde kar maskesi ile gelip, görevliyi tehdit ederek 1500 lira gasp eden iki şüpheli yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan şüpheli M.Ç.\'nin (19) ailesi ile vedalaşmaya geldiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Geçen cumartesi gecesi merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, yüzlerinde kar maskesi olan iki kişi, pompalı tüfekle görevli Semih Yıldızarslan\'ı tehdit ederek 1500 lirayı alıp uzaklaştı. Kaçtıkları araçla Kayapa Mahallesi\'nde kaza yapan şüpheliler, parayı ve tüfeği bırakarak ortadan kayboldu.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda araca çalıntı plaka takıldığını tespit etti. Şüphelilerin yurt dışına kaçacağı yönünde bilgiye ulaşan ekipler, M.Ç.nin Kent Meydanı civarında son kez ailesiyle buluşacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda M.Ç. gözaltına alındı. Diğer şüpheli F.K. (20) ise Çarşambapazarı bölgesinde yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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