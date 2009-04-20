Gasp polisine hırsızlık davası

İstanbul Fatih'te 15 ay önce bir kuyumcu dükkânından, duvar delinerek 8 kilo altının çalınması olayına karıştığı iddiasıyla iki polis memuru hakkında, 3 yıldan 9.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Sabah gazetesinin haberine göre; Fatih'de bir işhanında bulunan Fikret, Ramis ve İsmail Algül kardeşlere ait kuyumcu dükkânına, bitişiğindeki tornacının duvarı delerek giren soyguncular, yaklaşık 8 kilo altını aldı ve kayıplara karıştı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kar maskesi ve yağmurluk giydiklerini tespit etti. Bu kişilerden güvenlik görevlilerini kontrol eden kişinin olaydan önce aynı işhanında çanta dükkânı açan Mevlüt A.'ya benzediği, burun yapısı ve yürüyüşlerinden tespit edildi. Görüntülerde işhanında elinde telsiz ve silahla dolaşırken görülen kişi ile yanındakinin kimliği ise ilk etapta tespit edilemedi.



Telsizli ve silahlı



Soygunun ardından bir daha işyerine gelmeyen Mevlit A. 9 Mayıs 2008'de Eskişehir civarında yanında diğer şüpheli Memet K. ile birlikte yakalandı. Otomobilinde kasa açmak için keski, çekiç ve oksijen kaynağı gibi malzemeler bulunan ve hırsızlık yapmak için dolaştıklarını itiraf eden ikili tutuklandı.



Savcılık, Mevlüt A. ve Memet K. hakkında 3 yıldan 7 yıla, altınları eritip kullandığı iddia edilen Esat İ.'nin ise çalıntı eşyayı bilerek kabul etmek suçundan 3 aydan 6 aya kadar hapsi istemiyle dava açtı. Mevlüt A.nın yanında görülen telsizli ve silahlı kişilerin de o tarihte Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları M.U.K ve M.G.A. olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Bürosu ekipleri kameraları dikkatli inceleyince kendi meslektaşlarını tespit etti.



Savcılık inanmadı



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet arasındaki yazışmalar sonucunda, söz konusu polislerin kimliklerinin teyidi alınınca da, şu anda görevde bulundukları Kahramanmaraş ve Siirt'te ifadeleri alındı.



Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen polisler, o gün Mevlüt A.'dan 70 bin lira alacaklarını istemek için orada bulunduklarını ancak ellerinde bu borç nedeniyle belge bulunmadığını söylediler. Ancak soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 70 bin TL gibi yüklü bir borç için herhangi bir senet almamalarının "hayatın olağan akışına ters" olduğunu belirtti.



Savcılık, polis memurlarının hırsızlarla iş yaptığını ve hırsızlık eylemine iştirak ettiklerinin kamera görüntüleri ile sabit olduğunu da öne sürdü. M.U.K. ve M.G.A.'nın "Duvar delerek iştirak halinde hırsızlık" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından 3 yıldan 9.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

