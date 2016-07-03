Gasp parasıyla minare yaptırdılar, umreye gittiler!

İstanbul’da İranlı işadamının 2 milyon lirasını gasp eden çete, çökertildi. Tutuklanan zanlılardan 3’ünün bu parayla bir caminin minaresini onardığı, birinin ise umreye gittiği ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul’da uçak motoru ithalatı yapan İranlı İşadamı Chabi A., 29 Mart günü Aksaray’daki bir döviz bürosundan para çekip arkadaşıyla tramvaya bindi. Trafiğe takılmamak için Cevizlibağ’dan metrobüse geçen işadamı, Florya Beşyol’da metrobüsten inip parayı yatıracağı bankaya yürümeye başladı. İşadamı, bu sırada yaklaşan motosikletli 2 kişi tarafından bıçak zoruyla gasp edildi. İçinde 2 milyon TL karşılığı döviz bulunan çantası ile tablet ve cep telefonu alınan Chabi A., hemen karakola koştu.

Gasp edilen tabletin izi Konya'da bulundu

Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. İranlının yanındaki Hıdır Ş.’yi mercek altına alan polis, suç kaydı kabarık bazı isimlerle görüştüğünü tespit edince teknik takip başladı. Araştırmalar sürerken, İranlı işadamının gasp edilen tabletinin izi Konya’da bulundu. Tabletin bulunduğu kişi, cihazı kâğıt toplayıcıdan aldığını, o da çöpten bulduğunu söyledi.

Çöpe atılmış

Tabletin çöpe atıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hıdır Ş. ile aynı köylü olduğunu tespit ettikleri kişilerin kimliklerine ulaştı. 3 gün önce İstanbul ve Mardin’de eşzamanlı baskın düzenlendi, olayı planladığı öne sürülen Hıdır Ş. ile Talip A., Kenan A., Okan K. ve Murat A. gözaltına alındı.

Gasptan 5 gün sonra umreye gitmiş

Zanlılardan Murat A.’yla ilgili elde edilen bilgiler polisi bile şaşırttı. Fatih’te bir elektronik firmasında çalışan ve olay günü kullanılan motosikletin annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirlenen Murat A.’nın, gasptan 5 gün sonra umre ziyaretine gittiği anlaşıldı.

Minare yaptırmış

Murat A. ile aynı köylü olan Hıdır Ş., Kenan A. ve Talip A.’nın da köylerinde bulunan caminin minaresini yaptırdıkları, babalarının isimlerini verdikleri ortaya çıktı.

Kenan A.’nın Mardin’deki köyünde bir ev yaptırdığı, Talip A.’nın ise bir otomobil aldığı anlaşıldı. Zanlılar, emniyette tüm suçlamaları reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Haram parayla ibadet olmaz"

“Gasp parasıyla umre yapılır mı?” sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yetkilileri şu cevabı verdi:

“Haram parayla yapılan ibadetten sevap umulmaz. Haram parayla ibadet de olmaz. Ancak gasp eden kişinin 5 bin lirası varsa 3 bin lira da gasp ettiyse, umreyi ya da minareyi hangi parayla yaptırdığını bilemediğimiz için bir yorumda bulunamayız. Hiç parası yok da sadece gasp ettiği parayla ibadet yapıyorsa olmaz.”