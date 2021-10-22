Gasp etmek istediği genci darp edip bekçiyi bıçaklayan zanlıdan gazetecilere: Yanlışlıkla oldu, çek hatıra kalır

Aksaray’da gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek hatıra kalır” dedi.

H.G. (16) isimli zanlı cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. (20) isimli genci durdurarak para istedi. Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci “Bıçaklarım” diye tehdit eden H. G. Emre Can K.'yı darp etti. Bekçilerin geldiğini fark eden H.G. elindeki bıçakla bekçilere saldırdı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardında bekçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken elinde oluşan derin bıçak yarasına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek hatıra kalır” dedi

Polis ekiplerince acile alınan H.G. gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek, “Yanlışlıkla oldu. Çek abi hatıra kalır” yanıtını verdi. Sağlık kontrolünde geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)