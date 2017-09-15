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Gasp edemedikleri kuryeyi vurdular

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnu'nda döviz bürosuna ait 100 bin doları taşıyan kurye silahlı kişiler tarafından gasp edilmek istendi

15 Eylül 2017 13:45

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnu\'nda döviz bürosuna ait 100 bin doları taşıyan kurye silahlı kişiler tarafından gasp edilmek istendi. Gaspçılar parayı vermeyen kuryeyi vurarak kaçtı.
Olay saat 09.50 sıralarında D-100 karayolu Zeytinburnu yanyol üzerinde meydana geldi. Merter\'deki bir döviz bürosuna ait 100 bin doları Kapalıçarşı şubesine götüren kuryeyi takip eden kamyonette bulunan silahlı kişi ya da kişiler kuryeyi durdurmak istedi. Fatih Karkar ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı durmayarak yollarına devam etti. Bu sırada sıkıştırılan motosiklettekiler  yere düştü. Karkar ve arkadaşı  hafif yaralandı. Bu sırada gaspçılarla 2 kişi arasında arbede yaşandı. Karkar, içinde 100 bin dolar bulunan çantayı vermeyince ayağından 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırganlar araçlarıyla kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karkar\'ı hastaneye götürdü. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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