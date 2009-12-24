Gasol tamam, gözler Kobe'de

T24 - NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, İspanyol yıldızı Pau Gasol'le yeni sözleşme imzaladı.



Los Angeles Lakers, İspanyol yıldızı Pau Gasol'ün sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yeni sözleşmesine göre yılda yaklaşık olarak 20 milyon dolar kazanacağı tahmin edilen Gasol'ün ardından, gözler Kobe Bryant'a çevrildi.



NBA kariyerine 2001 yılında Memphis'te başladıktan sonra 2008 sezonunun ortasında Los Angeles Lakers'a takas olan Gasol, o tarihten bu yana Lakers'ın yakaladığı başarıda Kobe Bryant'ın ardından en büyük pay sahiplerinden biri olarak gösteriliyor. Gasol'ün forma giydiği 124 normal sezon maçının 101'ini kazanan Lakers, İspanyol yıldızın 18.9 sayı ve 9.6 ribaund ortalaması yakaladığı geçtiğimiz sezon tarihinin 15. şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Lakers cephesinde Gasol'un sözleşmesini uzatmasının ardından gözler süper yıldız Kobe Bryant'a çevrildi. Daha önce Lakers'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini belirten Kobe Bryant, buna karşın görüşmelere sezon sonu başlayacağını söylemişti.