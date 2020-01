Gary Medel'den Cenk Tosun'a övgü dolu sözler

\"Büyük bir oyuncu aramızdan eksildi\"

\"Almanya\'dan iyi bir skorla dönersek turu zorlarız\"

\"Galatasaray maçı çok özeldi\"

\"Kendimi en iyi hissettiğim bölge ön libero\"

ALİ DANAŞ / ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş\'ın Şilili futbolcusu Medel, takımının Antalya\'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi.

\"BÜYÜK BİR OYUNCU ARAMIZDAN EKSİLDİ\"

Cenk Tosun\'un takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak konuşan Medel, \"Büyük bir oyuncu aramızdan eksildi. Bizim için çok önemliydi. Hemen hemen her maç gol attı. İyi bir çıkış yakaladı. Umarım her şey istediği gibi olur\" dedi.

Beşiktaş\'a transferini ve İstanbul\'u değerlendiren Medel, \"Büyük bir takıma geldim. İki kez şampiyon olan bir takım. ilk zamanlar oynayamadım ve bu durum bana çok çalışmam gerektiğini gösterdi. Ben de şu an onu yapıyorum ve çok çalışıyorum. Şehir çok güzel, insanlar sıcak kanlı. Bu benim ve ailem için çok önemliydi\" şeklinde konuştu.

Futbolculuk kariyerinde üst düzey takımlarda forma giyen Gary Medel, \"Büyük takımlarda ve büyük oyuncularla futbol oynadım. Çok büyük keyif aldım. Ama şu an buradayım\" ifadelerini kullandı.

\"ALMANYA\'DAN İYİ BİR SKORLA DÖNERSEK TURU ZORLARIZ\"

Medel, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın durumunu ve tur şansını ise şöyle değerlendirdi;

\"Şampiyonlar Ligi\'nde iyi durumdayız. Süper Lig\'de de her şey iyi olabilir ancak bu küçük detaylara bağlı. O detayları düzeltmek için şu an kamptayız. Bayern Münih ile zor maçlar oynayacağız. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Almanya\'da iyi bir sonuç alabilirsek turu zorlarız.\"

\"GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖZELDİ\"

Genç yaşta büyük derbilerde oynadığını söyleyen Medel, \"Genç yaştan itibaren büyük derbiler oynadım. Boca Juniors-River Plate maçında forma giydim ve gol attım. Sevilla-Real Betis gibi önemli bir derbide de oynadım. Ama Süper Lig\'de Galatasaray\'a karşı oynadığım derbi çok özeldi. Taraftarın katılımı çok önemliydi\" ifadesini kullandı.

Futbol hayatının ilk dönemlerinde çok kart gören ve tecrübenin çok önemli bir unsur olduğunu belirten Medel, \"Futbolda tecrübe çok önemli. Zamanla nerede ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Zamanlama hatasıyla takımımı eksik bıraktığım çok olmuştu\" dedi.

\"KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM BÖLGE ÖN LİBERO\"

Şilili futbolcu, Süper Lig\'e yedek başlaması ve farklı bölgelerde oynayabilmesiyle ilgili de, \"Lige yedek başladım. Hocamız diğer oyuncuları tercih etti. Şampiyonluk yaşamış bir kadroydu. Çok iyi oyuncular var. Ben de çok çalıştım, kilo verdim. Aramız da çok iyi ve sağlıklı rekabet olacağını düşünüyorum. Burada üç pozisyonda oynuyorum. Sağ bek, stoper, ön libero yandım. Kendimi sahada en iyi hissettiğim bölge ise ön libero\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gary Medel\'in açıklamaları

- Detaylar