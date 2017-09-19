Gary Medel: Yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta siya formasıyla ilk kez ilk 11'de çıkan ve performansıyla taraftarın alkışını toplayan Gary Medel, adaptasyon süreciyle ilgili soruya, "Yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu, maç sonu şöyle konuştu:

"İlk duygular tabii ki çok güzel. Kendi taraftarımızın önünde 3 puan kazanmak bizim için çok şey ifade ediyor. Taraftarın futbolcularla beraber olması, saha içinde beraber mücadele etmek çok önemli çünkü zor anlar yaşıyoruz. Böylece daha güçlü oluyoruz.

Şu anda yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım. 11 oynayıp oynamamam hocanın elinde. 23-24 tane oyuncumuz var grupta ama herkes oynamıyor tabii 11 kişi oynuyor. Hak eden oynayacak ve diğerleri de forma bekleyecek."