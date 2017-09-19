T24 LogoT24 Logo
Spor

Gary Medel: Yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım

Şilili savunmacı ve ön libero, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de çıktı

19 Eylül 2017 01:11

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta siya formasıyla ilk kez ilk 11'de çıkan ve performansıyla taraftarın alkışını toplayan Gary Medel, adaptasyon süreciyle ilgili soruya, "Yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu, maç sonu şöyle konuştu:

"İlk duygular tabii ki çok güzel. Kendi taraftarımızın önünde 3 puan kazanmak bizim için çok şey ifade ediyor. Taraftarın futbolcularla beraber olması, saha içinde beraber mücadele etmek çok önemli çünkü zor anlar yaşıyoruz. Böylece daha güçlü oluyoruz.

Şu anda yüzde 100 uyum sağlamış durumdayım. 11 oynayıp oynamamam hocanın elinde. 23-24 tane oyuncumuz var grupta ama herkes oynamıyor tabii 11 kişi oynuyor. Hak eden oynayacak ve diğerleri de forma bekleyecek."

ETİKETLER

Gary MedelBeşiktaşyüzde100performanshocanınkararıilk 11

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24