Gartner: Veri merkezlerinde tam flash depolama kullanılacak 

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Gartner tarafından yapılan araştırmalara göre, veri merkezlerinde bulunan geleneksel disk depolamaların yüzde 50\'sinin yerini 2020 yılına kadar \"tam flash depolama\" alacak.

Huawei\'den yapılan açıklamaya göre, hızla gelişen IoT (Nesnelerin İnterneti), bulut ve yapay zeka teknolojileri, veri merkezlerinde depolama performansı konusunda sürekli olarak artan talepler doğrultusunda gelişen flash\'ın, kurumların yoğun veri büyümesini yönetebilmesine yardımcı olacak.

International Data Corporation (IDC), tam flash pazarının 2020 yılına kadar yüzde 26.2\'lik bir yıllık bileşik büyüme oranını koruyacağını ve pazar büyüklüğünün 9.39 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Huawei açıklamasında, tam flash depolamanın veri merkezileri için sağlayacağı avantajlar şöyle sıralandı:

\"Tam flash depolama 10 – 100 kat daha fazla veriyi işlerken, aynı zamanda servis taleplerine geleneksel HDD’lerden 10 kat daha hızlı bir şekilde yanıt verebilir. Örneğin finans sektöründe, tam flash depolama satıcıları, çevrimiçi işlemlerin daha kısa bir sürede işlenmesine yardımcı olabilir.

\"Geleneksel depolama sistemleri, onlarca disk kabinine ve on binlerce sabit diske gerek duymaktadır. Tam flash depolama, yer ve enerji gereksinimlerini, bakım iş gücünü ve tedarik maliyetlerini azaltır. Sonuç olarak ise OPEX yüzde 75 azalır.

\"Tam flash depolama, daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süresi garanti ediyor. Tekilleştirme ve sıkıştırma ise, servisleri ticari açıdan daha rekabetçi hale getiriyor.\"

Açıklamada, \"Tam Flash, Tam Bulut, Tam Zeka stratejisine bağlı kalan Huawei tam flash depolama sistemleri, müşterilerine yıldırım hızında bir performans ve kaya gibi sağlam bir tutarlılık sağlıyor\" denildi.