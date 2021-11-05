Garsonlarla tartıştı, silahlanıp geldiği restoranda, yanlışlıkla arkadaşını öldürdü!

Elazığ’da hesap yüzünden garsonlarla tartışan şahıs, arkadaşlarıyla beraber silahlanıp geri geldiği restoranda yanlışlıkla arkadaşını öldürdü.



Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, iddiaya göre, restoranda M.D., hesap konusunda garsonlar S.D. ve T.K. ile tartıştı.



Tartışmanın ardından M.D., arkadaşı Ahmet Güzelocak ile birlikte silahlarla mekana geri gelerek garsonlarla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesiyle elindeki tüfeği ateşleyen M.D., arkadaşı Ahmet Güzelocak’ı vurdu.



M.D. aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ve çok sayıda polis ekibi restorana sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzelocak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güzelocak'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, garsonların yanı sıra şüpheli M.D.’yi de olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.