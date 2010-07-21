'Garsonlar eşine asıldı, niye bişey demedin' cinayeti

T24- Kağıthane'de bir restoranda birlikte eğlenen iki çift arasında, “Garsonlar eşine asıldı' tartışması çıktı. Garsonların eşine asılmasına göz yummakla suçlanan Fehmi Alışkan (52), tartıştığı arkadaşı İsmail Akbağ'ın (37) eşi Vesile Akbağ (42) tarafından kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Akbağ çifti polis tarafından yakalandı.





Fehmi Alışkan, eşi Nevin Alışkan'la (40), dün akşam Beyoğlun'da gittikleri bir restorana arkadaşları İsmail-Vesile Akbaş çiftini de davet etti. Restoranda alkol alarak eğlenen iki çift, saat 22.30 sıralarında Kağıthane'deki evlerine gitmek için bir taksiye bindi.





TARTIŞMA TAKSİDE BAŞLADI

İddialara göre, aşırı alkollü olan İsmail Akbağ, arkadaşı Fehmi Alışkan'a, “Garsonlar eşine asıldı. O da yüz verdi. Neden müdahale etmedin. Sen nasıl erkeksin” diye çıkıştı. Bunun üzerine çiftler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taksici durmak zorunda kaldı. Fehmi Alışkan da taksiden inerek yolun altındaki Sadabat Parkı'na kaçmak istedi. Akbağ çifti peşinden koştukları Fehmi Alışkan'ı ayağı takılıp yere düşünce yakaladı. Vesile Akbağ, çantasından çıkarttığı ‘sallama’ diye tabir edilen bıçağı yerde yatan Fehmi Alışkan'a defalarca sapladı. Bu sırada Nevin Alışkan çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.



YARDIMA KOŞANLAR YAKALAYAMADI

Nevin Alışkan'ın yardım çağlıklarına koşanlar, Akbağ çiftinin kaçmak için bindiği taksinin önünü kesti. Taksiden inen çift, hızla yolun karşısına geçerek bir minibüse binerek kaçtı. Ağır yaralanan Fehmi Alışkan ise eşi ve çevredekilerin yardımı ile taksiyle götürüldüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamanı yitirdi.



TELEFON AÇIP “ÖLDÜMÜ” DİYE SORDULAR

Polisin peşine düştüğü Akbağ çifti, olaydan yaklaşık yarım saat sonra Nevin Alışkan'ı, polisin yanında telefonla arayarak, “Öldü mü şerefsiz?” diye sordu. Nevin Alışkan da, “Öldürdünüz, rahatladınız mı” şeklinde cevap verdi. Polis, Nevin Alışkan'ın verdiği ifadeler doğrultusunda İsmail ve Vesile Akbağ'ı, Çağlayan'da yakaladı. Kağıthane Araştırma Büro Amirliği'ne götürülen çiftin, ifadelerinde olayı detayına kadar anlattıkları belirtildi.



OLAY YERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın yaşandığı parkın Beyoğlu mu yoksa Kağıthane ilçe sınırları içerisinde mi kaldığı yönünde tereddüt yaşayan polis, cinayeti işlediğini itiraf eden Vesile Akbağ'ı olay yerine götürdü. Vesile Akbağ, polis merkezinde anlattıklarını bu kez olay yerinde uygulamalı olarak anlattı. Bu sırada basın mensuplarının “Neden öldürdünüz, arkadaşınız değil miydi” sorusuna Akbağ, “Size mi soracaktım. İyi yaptım” diye cevap verdi. Çiftin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Fehmi Alışkan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



