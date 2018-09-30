Garry Rodrigues'e Villarreal kancası

Galatasaray'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues, La Liga ekiplerinden Villarreal'in radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Garry Rodrigues'e La Liga'dan talip çıktı. CalcioMercato'nun haberine göre Villarreal, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan Rodrigues, rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı. Rodrigues, Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltıyla eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Fatih Terim'le birlikte yükseldi

Sarı-kırmızılılara, 2016/17 sezonunun devre arasında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PAOK'tan katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma gelişiyle yükselişe geçmişti.

Rodrigues'in Galatasaray'a olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.