Garry Rodrigues: Galatasaray beni istedi

Sarı-lacivertliler yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan takımına geri dönen, adı yeniden Galatasaray ile anılan Rodrigues, Sözcü'ye konuştu.

Rodrigues, "Ben bir şey yapmadım, Fenerbahçe kontratımı sonlandırdı. Al İttihad'ın bana ihtiyacı vardı, Suudi Arabistan'a geldim. Fenerbahçe’de çok yüksek ücret aldığımı söylediler. Onlara pahalı gelmişim. Devam etmek istiyordum ama böyle bir yöntemi tercih ettiler. Açıkçası umurumda değil. Kontratım vardı ve işime bakıyordum. Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana ‘Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler” diye konuştu.

“Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim" diyen Rodrigues, "Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım” ifadelerini kullandı.