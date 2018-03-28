Garry Rodrigues: "Trabzonspor'u yenerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz"

\"Odaklandığım tek şey takımımla şampiyonluk yaşamak\"

\"Hocamın bana verdiği güvenle devam ediyorum\"

\"8 final maçımız var\"

\"Nagatomo\'nun çok koşması benim için çok iyi\"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Mendes Rodrigues, Trabzonspor maçını da kazanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Trabzonspor\'u konuk edecek olan Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın ise Garry Mendes Rodrigues, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Rodrigues, Galatasaray\'da olduğu için mutlu olduğunu ve burada şampiyonluk yaşamak istediğini söylerken, \"Burada her zaman evimde gibiyim. Taraftar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Çok iyi bir ortam var. Odaklandığım tek şey şampiyonluk. 8 final maçımız var ve tek tek odaklanıyorum. Şampiyonlar Ligi\'nde olmak istiyorum. Odaklandığım tek şey takımımla birlikte şampiyonluk yaşamak\" dedi.

\"HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK İSTİYORUZ\"

Süper Lig\'de kalan son 8 maç için ise Rodrigues, \"Önümüzde 8 final maçımız var. Trabzonspor maçı da onlardan biri. Bu maç da bir final. Bu maçı da kazanarak hedefimize bir maç daha yaklaşmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynamak bizim için avantaj\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ, TRABZONSPOR MAÇINA ODAKLANMALIYIZ\"

Rodrigues, Fenerbahçe maçının tamamlandığını ve önlerinde Trabzonspor karşılaşması olduğunu dile getirerek, \"Odaklanmamız gereken Trabzonspor karşılaşması. Fenerbahçe mücadelesi oynandı ve bitti. Bir puan aldık. Önemli bir maçımız var ve Trabzonspor maçına odaklanmalıyız\" açıklamasını yaptı.

\"HOCAMIN BANA VERDİĞİ GÜVENLE DEVAM EDİYORUM\"

Fatih Terim\'in gelişiyle birlikte performansının da arttığını değerlendiren Rodrigues, \"Bir futbolcunun mutlu olması için teknik direktöründen güven alması gerekiyor. Fatih Terim de bana bunu veriyor. Mutluyum ve kişisel hedeflerim var. Hocamın bana verdiği güvenle devam ediyorum. Futbolcunun o güveni hissetmesi çok önemli, ben de bunu hissediyorum\" şeklinde konuştu.

\"NAGATOMO\'NUN ÇOK KOŞMASI BENİM İÇİN ÇOK İYİ\"

Rodrigues, devre arasında takıma katılan Yuto Nagatomo için de şunları söyledi:

\"Kendisi çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Bizimle bu kadar kısa zamanda böyle iyi ilişkiler kurabileceğini düşünmüyordum. Çok koşması benim için iyi oluyor. Benim için iyi bir kişiliğe sahip, tecrübeli bir oyuncu.\"

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-Garry Rodrigues\'in açıklamaları

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