Garry Kasparov: Putin'in Rusya'sına olduğu haydut rejim gibi davranmanın zamanı geldi

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Eski dünya satranç şampiyonu ve Demokrasiyi Yenileme Girişimi Başkanı Garry Kasparov, Vladimir Putin yönetiminde Rusya'nın bir "haydut rejimi" haline geldiğini ve diğer ülkelerin buna göre davranması gerektiğini ifade etti.

CNN için kaleme aldığı köşe yazısında Kasparov, Putin'in faydalandığı ve çağrılarını duymazdan geldiği uluslararası kurumlardan Rusya'nın çıkarılması gerektiğini ifade etti. Aktivist, buna örnek olarak Interpol'ü gösterdi. Kasparov, bu kurumların Putin iktidarı devredene kadar ilişkileri normalleştirmeyi kabullenmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'in hamlelerine tolerans gösterdiğini belirten Kasparov, "Joe Biden Beyaz Saray'da göreve hazırlanırken ABD'nin özgür dünyaya bir kez daha liderlik etmeye hazır olduğunu ve Rusya'nın yaptıklarını tolere etmeyeceğini açıkça belirtmesi gerekiyor" yazdı.

"Putin'in Rusya'sına olduğu haydut rejim gibi davranmanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulunan Kasparov, Aleksey Navalni'nin zehirlenmesini örnek göstererek Putin'in casuslarının sonuç yaşamayacaklarını bildiği için her şeyi açıkça yaptıklarını ifade etti.

Kasparov, 2007'de gözaltına alındığında kendisine verilen yemekleri yemeyi kabul etmediğini ve Navalni'nin o zamanlarda bunu kendisine söylediğinde güldüğünü ifade etti. Satranç efsanesi önlem olarak yabancılarla çay içmediğini, devlete ait Aeroflot ile uçmadığını ve Putin'in iktidarlarında etki sahibi olduğu ülkeleri ziyaret etmediğini belirtti.

Muhalif lider Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.