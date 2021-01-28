Garry Kasparov'dan Britanya hükûmetine çağrı: Putin'in oligarklarına yaptırım uygulayın

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Eski dünya satranç şampiyonu ve Demokrasiyi Yenileme Girişimi Başkanı Garry Kasparov, Britanya Başbakanı Boris Johnson'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "oligarklarına" ekonomik yaptırım uygulaması için çağrıda bulundu.

The Guardian'a konuşan Kasparov, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasına Londra'nın Putin'in yakın çevresini hedef alarak karşılık verebileceğini söyledi.

"Moskova'dan Londra'ya para akışı durmalı" diyen Kasparov, "Çözüm çok basit. Konuşmayı bırakın ve harekete geçin" diye konuştu.

Kasparov, "Avrupa'da kimse Kremlin'e Britanya kadar açık bir mesaj veremez. Para Londra ve özgür dünyaya akmaya devam ettiği sürece Putin iktidarı dokunulmaz olmaya devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü Avam Kamarası'nda muhalif vekiller, aralarında Roman Abramovich ve Alisher Usmanov da bulunan 8 varlıklı Rus is insanına yaptırım uygulanması için çağrıda bulunmuştu.