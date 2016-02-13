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Politika

Garo Paylan'dan Süleyman Soylu'ya: Orayı başınıza yıkarız dediniz ve 300 merkezimiz yakıldı

Soylu: Kandil'i de başınıza yıkarız; teröristleri de başınıza yıkarız

13 Şubat 2016 20:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan arasında tartışma çıktı. Paylan, Soylu'ya "Orayı başınıza yıkarız dediniz ve 300 merkezimiz yakıldı" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; DİSK Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "6-7 ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş vermiştir. O orada oturuyordu" açıklamasını yaptı. Paylan da "Sayın bakan, 'siyaset kurumuna sahip çıkmak' dediniz. Ben bir siyasetçiyim. Demirtaş da siyasetçi, siz de ben de. Siz sorumluluk makamındasınız. Toplumsal barışı sağlamak, hükümetin görevidir. Sayın bakan, siz daha öncesinde de 'Orayı başınıza yıkarız' dediniz ve sonrasında 300 merkezimiz yakıldı" diyerek devam etti.


"Milletvekilimi kaçırdınız"
 

Soylu "Benim ilçe başkanımı 15 gün dağa kaçırdınız. Siz PKK ile berabersiniz" deyince Paylan, "Kim kaçırdıysa git yakala" diye tepki gösterdi. Soylu sinirli bir şekilde "Kandil'i de başınıza yıkarız. O teröristleri de başınıza yıkarız" tepkisini sürdürünce Paylan, "Haddini bil ben bir milletvekiliyim" diye çıkıştı. AK Partili ve HDP'li vekillerin de tartışmaya katılması üzerine komisyon çalışmalarına 20 dakika ara verildi.

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