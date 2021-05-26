Garo Paylan'dan Süleyman Soylu'ya: Sedat Peker'in, Dink cinayetiyle ilişkisi hakkında bildiklerinizi neden yargıyla paylaşmadınız?

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i kim ortak yapar? Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum" açıklamasını Meclis'e taşıdı. Paylan, Soylu'ya "Sedat Peker’in, Dink cinayetiyle ilişkisi hakkında bildiklerinizi neden yargıyla paylaşmadınız?" sorusunu yöneltti.

HDP'li Garo Paylan, Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınındaki sözlerini TBMM gündemine taşıdı.

Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk televizyonunda katıldığı programda, Hrant Dink cinayetinin faillerinden Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i ilişkilendirerek: "Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i kim ortak yapar? Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum. Erhan Tuncel yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi gözükmüyor mu? Hangi anlayış emanet eder?" sözlerini hatırlatarak,

" 1 - Sedat Peker’in, Dink cinayetiyle ilişkisi hakkında bildiklerinizi neden yargıyla paylaşmadınız?



2 - Erhan Tuncel’i, Sedat Peker’e ‘kim’ ve ‘hangi sistem’ emanet etmiştir?



3 - Hrant Dink cinayetini organize eden ‘sistem’ hakkında bildiklerinizi yargıyla ne zaman paylaşacaksınız?" sorularını yöneltti.