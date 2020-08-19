HDP'li Garo Paylan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Kürt halkına sömürge hukuku uygulayan bakan olarak tarihe geçeceğinizi biliyor musunuz?

HDP Diyarbakır Vekili Garo Paylan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayan kayyım atamalarının birinci yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, ''Barışa ve demokrasiye darbe vuran, Kürt halkına sömürge hukuku uygulayan bir İçişleri Bakanı olarak tarihe geçeceğinizi biliyor musunuz?'' sorusunu yöneltti.

Paylan, kayyım politikalarının, iktidarın Kürt halkına karşı uyguladığı düşman hukukunun en büyük ispatı olduğunu söyleyerek, ''Kayyım darbeleri; barışa, demokrasiye büyük darbe vurdu'' dedi.

Kayyım uygulamalarıyla kadın temsilinin yok sayıldığını, talan ve rant siyasetinin devreye sokulduğunu belirten Garo Paylan, ''Fıstıkçı, baklavacı, hediyeci, lüks banyo derdine düşen kayyımlar, halk düşmanlığının bir örneği oldu'' ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Vekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Kayyımlarınızın, Sayıştay raporlarıyla da ispatlanıp ayyuka çıkan, talan ve yolsuzluklarının üstünü neden örtüyorsunuz?

Kayyım atadığınız belediyelerimizdeki, seçilmiş Belediye Meclis Üyelerinin, belediyeye girmelerini ve görevlerini yapmalarını, kayyım yolsuzluklarını ortaya çıkarırlar diye mi engelliyorsunuz?

Kayyımların talan ve hukuksuzluklarına sessiz kalmanız, HDP’ye ve seçilmişlerine uygulanan “düşman siyasetiyle” ilgili olabilir mi?

Kayyım uygulamalarıyla, barışa ve demokrasiye darbe vuran, Kürt halkına sömürge hukuku uygulayan bir İçişleri Bakanı olarak tarihe geçeceğinizi biliyor musunuz?

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