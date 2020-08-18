HDP'den rapor: Kayyım atanan belediyeleri hırsızlık sarmış durumda; fıstıkçı, kadayıfçı kayyımlar milyonlar harcadı, yolsuzlukla itham edilenler yeniden işe alındı, 10 bin kitaplık kütüphanede 300 kitap kaldı

T24 Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayan kayyım atamalarının birinci yıldönümünde açıkladığı raporda "Kayyım atanan belediyeleri hırsızlık sarmış durumda; fıstıkçı, çaycı, kadayıfçı kayyımlar milyonlar harcadı, yolsuzlukla itham edilenler yeniden işe alındı, 10 bin kitaplık kütüphanede 300 kitap kaldı, usülsüz krediler çekildi" denildi.

Rapor, 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atamalarının yıl dönümünde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Demokratik Yerel Yönetimler Eş Sözcüsü Hediye Karaaslan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Yunus Parim tarafından açıklandı.

Raporda kayyım atanan belediyelerin borç durumu, harcamalardaki dikkati çeken rakamlar, kadın kurumlarının kapatılması uygulamaları, belediye web sitelerinin Kürtçe bölümlerinin yayından kaldırılması, bazı belediye başkanlarına para teklif edilmesi gibi konulara yer verildi.

Raporun çarpıcı bölümleri şöyle:

"Fıstıkçı, hamamcı, kadayıfçı kayyımlar açığa çıktı "

"Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımızın paylaştığı belgeler sonucunda çerezci kayyım açığa çıktı. Fıstıkçı, fincancı kayımlar açığa çıktı. Bizim karşılaştığımız tablo da Gever örneğinde ortaya çıktı. Gever 16 yıl boyunca hiçbir şekilde harcama yapmadan borç ödeyecek bir duruma sürüklenmiştir. Bunların hepsi belgelerle mevcut.

"Başkanlık makamı için yaklaşık 55 bin lira çay ve şeker için harcanmış"

Yine tonlarca kadayıfın, çerezin alındığı örneklere benzer örnekler var. Sur Kayyımının başkanlık makamı için 200 kg çay, 400 kg çay şekeri için 21 bin 280 tl ödenirken 2 ay sonra 200 kilo çay 500 kilo şeker ve meşrubat için 33 bin 250 TL ödeniyor.

"Yolsuzlukla suçlananlar yine işe alındı"

Sur Belediyesinde dikkat çekeceğimiz olaylardan biri yolsuzluk nedeniyle iş akitleri feshedilen 4 çalışan ikinci kayyım döneminde yeniden göreve alındı ve bunların ikisi müdür vekilliği görevine getirildi. Benzer büyük çaplı yolsuzluklardan biri de Yüksekova’da. Yüksekova aylık geliri 4 milyon TL olan bir belediye. 31 Mart’ta biz belediyeyi aldığımızda 680 milyon TL'lik bir borç vardı. Bu 680 milyon TL’lik borcun 608 milyon lirası sadece su ve kanalizasyon için alınan bir krediydi.

"Yüksekova'nın nüfusu fazla gösterilip kredi çekildi"

Yüksekova nüfusu 100 bin ve belediyenin aylık geliri 4 milyon ama bu kredi başvurusu yapılırken Yüksekova nüfusunu 500 bin ve su gelirlerini de 5 milyon gösterip bu krediyi alıp Yüksekova halkını büyük bir borç altına koydular. Gelinen noktada bu paralar ne için kullanıldı bilinmiyor. Yüksekova'da insanlar hala suyu kovalarla taşıyor, hala bir kanalizasyon yok ama belediyelerinin 680 milyonluk borcu 920 milyon TL’ye çıktı. Halka hizmet için kullanılması gereken paraların tamamı belli kişilere ve gruplara peşkeş çekiliyor ve istikrarlı olarak artıyor. Benzeri Mardin Belediyesinde var. Mardin Belediyesini biz 1 milyar 50 bin TL borç ile almıştık şimdi borcu 1 milyar 800 bine ulaşmış durumda. Bu kentlerin hiçbirinde hiçbir hizmet yok. Tamamı iki ayda bir alınan çaylardan, şekerlerden ibaret.

"Belediye eşbaşkanlarımıza maddi çıkar teklifinde bulundular"