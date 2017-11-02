'Garnizonda darbe girişimi gecesi'nin kamera görüntüleri yok edilmiş(2)

DARBECİ ALBAY: BORÇ PARA BULAMIYORUM

Bursa\'da 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra arkadaşları ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Bursa eski İl Jandarma Alay Komutanı Yurdakul Akkuş\'un dün başlayan duruşması bugün de devam etti. 14\'ü tutuklu toplam16 sanıklı davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanıkarın hiç biri katılmadı. Yurdakul Akkuş, tutuklu bulunduğu İzmir Kapalı Cezaevi\'nden, Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinde, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Aleyhine ifade veren sanık ve tanıkların ifadelerini kabul etmeyen Akkuş, \"Bıçak kemiğe dayandı artık. Borç para bulamıyorum. Mal varlığım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Bu mümkün değilse her ay OYAK\'ta bulunan paramdan 5 bin liranın hesabıma yatırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

MAHKEME MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEDBİRİ KALDIRDI

Duruşmaya Başbakanlık adına katılan Bursa Barosu avukatlarından Rıfat Bakan, tanık ifadelerinde gündeme gelen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Bursa Jandarma Garnizon Komutanlığı\'ndaki görüntülerin silinmesi olayının çok vahim olduğunu belirtip, bunun araştırılmasını, silen kişilerin yakalanıp yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Yurdakul Akkuş\'un mal varlığı üzerinde bulunan tedbirin kaldırılmasına, tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin Çelenk\'in tahliyesine karar verdi.



