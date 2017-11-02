T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Garnizonda darbe girişimi gecesi'nin kamera görüntüleri yok edilmiş(2)

DARBECİ ALBAY: BORÇ PARA BULAMIYORUM Bursa'da 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra arkadaşları ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Bursa eski İl Jandarma Alay Komutanı Yurdakul Akkuş'un dün başlayan duruşması bugün de devam etti

02 Kasım 2017 22:45

DARBECİ ALBAY: BORÇ PARA BULAMIYORUM
Bursa\'da 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra arkadaşları ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Bursa eski İl Jandarma Alay Komutanı Yurdakul Akkuş\'un dün başlayan duruşması bugün de devam etti. 14\'ü tutuklu toplam16 sanıklı davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanıkarın hiç biri katılmadı. Yurdakul Akkuş, tutuklu bulunduğu İzmir Kapalı Cezaevi\'nden, Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinde, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Aleyhine ifade veren sanık ve tanıkların ifadelerini kabul etmeyen Akkuş, \"Bıçak kemiğe dayandı artık. Borç para  bulamıyorum. Mal varlığım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Bu mümkün değilse her ay OYAK\'ta bulunan paramdan 5 bin liranın hesabıma yatırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.
MAHKEME MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEDBİRİ KALDIRDI
Duruşmaya Başbakanlık adına katılan Bursa Barosu avukatlarından Rıfat Bakan, tanık ifadelerinde gündeme gelen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Bursa Jandarma Garnizon Komutanlığı\'ndaki görüntülerin silinmesi olayının çok vahim olduğunu belirtip, bunun araştırılmasını, silen kişilerin yakalanıp yargılanmasını istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Yurdakul Akkuş\'un mal varlığı üzerinde bulunan tedbirin kaldırılmasına, tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin Çelenk\'in tahliyesine karar verdi.

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DARBECİ ALBAY BORÇ PARA BULAMIYORUM BursaTemmuzBursaJandarma Alay Komutanı Yurdakul AkkuşYurdakul AkkuşKapalı Cezaevi Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi SEGBİSAleyhineAkkuşBorçMalBuOYAKTahliyemiMAHKEME MAL VARLIĞI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24