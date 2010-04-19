Garipoğlu'nun yakalanması için 3 bin 400 lira

T24 - İzmir'de özel yetkili cumhuriyet savcılığınca yürütülen dolandırıcılık operasyonu kapsamında ifadelerine başvurulan eski emniyet genel müdür yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün de aralarında bulunduğu 7 zanlı hakkında dava açıldı. Uzunkaya ve Gülcü'nün 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerle Uzunkaya arasında 587, Gülcü arasında da 227 telefon görüşmesi yapıldığı belirtilen iddianamede, Uzunkaya ile şüpheli İrfan Erbarıştıran'ın ailece yapılan tatillerde çekilmiş fotoğraflarının elde edildiği, Erbarıştıran'ın bir çok kez Uzunkaya'nın referansıyla polisevlerinde konakladığı bilgisi de yer aldı. Ayrıca iddianamede Erbarıştıran'ın Cem Garipoğlu'nun yakalanması amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı ile Celal Uzunkaya tarafından tanıştırıldığının ve Mustafa Gülcü'nün onayıyla Erbarıştıran'a toplam 3 bin 341 lira ödeme yapıldığı da belirtildi.





Alınan bilgiye göre, özel yetkili cumhuriyet savcısı Fatih Genç, geçen yıl aralık ayında başlatılan operasyonla ilgili iddianamesini tamamladı.





İddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi ve eski emniyet genel müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ile Mustafa Gülcü'nün de aralarında bulunduğu 7 zanlı hakkında dava açıldı.





30 sayfayı bulan iddianamenin sonuç bölümünde, Uzunkaya ve Gülcü'nün ''suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 220/7, 220/2-4. maddeleri gereğince, ''soruşturmanın gizliliğini ihlal etme'' suçundan da Türk Ceza Kanunu'nun 285/1. maddesi gereğince toplam 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.





Zanlılardan İrfan Erbarıştıran'ın 1 kez ''suç işlemek amacıyla örgütü kurma ve yönetme'' suçundan, 5'er kez de ''dolandırıcılık'' ve ''var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit etme'' suçundan toplam 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





Örgüt üyesi olduğu öne sürülen zanlılardan Cem Gülbayoğlu, Tahir Saraç'ın bu suçun yanı sıra 4'er kez dolandırıcılık, 4 kez de tehdit suçundan 43'er yıl, Fuat Çiriş ve Ergün Arar'ın ise 1'er kez dolandırıcılık ve 1'er kez de tehdit suçundan toplam 13'er yıl hapisle cezalandırılması istendi.





Eski emniyet mensupları örgüt üyeleriyle görüşmüş







İddianamede, imzasız ihbar mektubunda Emniyet Müdürü N.K'nin de organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen İrfan Erbarıştıran'la bağlantılı olduğunun öne sürüldüğü ancak bu iddiayı destekleyecek delil bulunamadığı, Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün telefon görüşmesi kayıtlarının yanı sıra yüz yüze görüşmelerin kamera ve fotoğraflarla tespit edildiği bildirildi.





Mustafa Gülcü, iddianamede yer alan ifadesinde, İrfan Erbarıştıran'ı İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığı dönemde haber elemanı olması nedeniyle tanıdığını kaydederek, ''İstihbarat dairesinden ayrıldıktan sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olana kadar görüşmedim. Erbarıştıran, Celal Uzunkaya vasıtasıyla makamıma yeniden gelip gitmeye başladı ve şahıs hakkında şüpheler duymam sebebiyle şubat 2009'dan sonra bir daha kesinlikle bir araya gelmedim'' dedi.





Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç'in hazırladığı, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Mustafa Gülcü'ye ait telefonlar ile suç örgütü lider ve üyelerine ait telefonlar arasında 227 görüşme bulunduğu, bu görüşmelerin şubat 2009 tarihinden sonra da devam ettiğinin telefon kayıtlarını inceleme (HTS) raporlarıyla tespit edildiği belirtildi.





Mustafa Gülcü'nün İrfan Erbarıştıran'ın ricası üzerine bir polis memuru için Konya Emniyet Müdürü ile görüştüğünü kabul ettiği bu tayinin ise geçen yılın ağustos ayında yapıldığı, dolayısıyla Erbarıştıran'ın ''2009 yılının şubat ayından sonra görüşmedim'' şeklindeki savunmayla çeliştiği kaydedildiği iddianamede, ''Mustafa Gülcü'nün ifadesinde İrfan Erbarıştıran'ın hal, tavır ve davranışlarından şüphelenmesinden ötürü ilişkisini kestiğini beyan etmesine rağmen İrfan Erbarıştıran için polis sandığından 5 bin lira kredi çekerek borç verdiğini ifadesinde ikrar ettiği ve bu durumda hal tavır ve davranışlarından şüphelenilen bir kişiye borç verilmesinin üstelik borç vermek için kredi çekilmesinin hayatın doğal akışına uymadığı'' ifade edildi.







Cem Garipoğlı'nun yakalanması için Erbarıştıran'a para







İrfan Erbarıştıran'ın Cem Garipoğlu'nun yakalanması amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı ile Celal Uzunkaya tarafından tanıştırıldığının ve Mustafa Gülcü'nün onayıyla Erbarıştıran'a toplam 3 bin 341 lira ödeme yapıldığının belirtildiği iddianamede şunlar kaydedildi:





''Mustafa Gülcü'nün ifadesinde Asayiş Daire Başkanı'na İrfan Erbarıştıran ile görüşmemesini söylediğini beyan etmişse de emniyet teşkilatının mevcut hiyerarşik yapısı itibariyle bir emniyet genel müdür yardımcısının 'görüşmeyin' talimatına rağmen Asayiş Daire Başkanının personeline resen şahısla irtibat kurulması talimatını vermesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir.





Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 14.05.2009 tarihli gönderilen imzasız ihbar mektubuyla ilgili tanzim edilen evrakın incelenmesinde ihbar mektubunun 18.05.2009 tarihiyle Mustafa Gülcü tarafından paraflandığı, şüpheli İrfan Erbarıştıran'ın da ihbar mektubundan ilk olarak 18.05.2009 tarihinde haberdar olduğuna dair teknik veriler elde edildiği, dolayısıyla bu hususun idari soruşturma ve ihbar mektubundan İrfan Erbarıştıran'a Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü tarafından haber verildiği iddialarıyla örtüşmektedir.''







Uzunkaya, Erbarıştıran ile ailece tatile gitmiş







Celal Uzunkaya ile şüpheli İrfan Erbarıştıran'ın ailece yapılan tatillerde çekilmiş fotoğraflarının elde edildiği, Erbarıştıran'ın bir çok kez Uzunkaya'nın referansıyla polisevlerinde konakladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

