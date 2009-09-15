'Garipoğlu rolünü kabul edemem'

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu rolünü oynayacağı konuşulan Özcan Deniz, gerekli açıklamayı yapmayan yapımcıyı mahkemeye vereceğini söyledi.



Münevver Karabulut cinayetini dizi film yapmak için hazırlanan yapımcı Melih Göğebakan, Cem Garipoğlu'nu oynaması için Özcan Deniz'e teklif götürmüş.



Özcan Deniz ise '' Bu rolü kabul etmem mümkün değil. Ama oynayacağım yönünde haberler çıkıyor. Filmin yapımcısı reklam için doğru bilgiler vermiyor. Gerekli açıklamayı yapmazsa mahkemeye vereceğim'' dedi. Melih Göğebakan daha önce de Cem Garipoğlu'nu Tolga Karel'in oynayacağını söylemiş, Tolga Karel yalanlamıştı.

