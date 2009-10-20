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Yaşam

Garipoğlu, cinayeti işlediği villada keşif yapacak!

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’na bugün cinayetin işlendiği villada keşif yaptırılacak.

20 Ekim 2009 03:00

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’na bugün cinayetin işlendiği villada keşif yaptırılacak.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçeyle başvurarak, olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti. Avukat dilekçesinde tatbikatta testereyi nereden aldığının, testereyi taşıdığı poşetin renginin yanı sıra eve giriş ve çıkışlarla ilgili soruların da yöneltilmesini talep etmişti. Talepleri yerinde gören soruşturma savcıları dün cinayet mahallinde keşif yapma kararı aldı. Cem Garipoğlu’nun getirileceği keşifte avukatı Aytekin Kaya ve bir psikoloğun da hazır bulunacağı belirtildi. Bu arada Cem Garipoğlu’nun tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

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