Garipoğlu ailesinin mücevherlerini aldı, 'İnsanlık öldü mü?' dedi

Münevver Karabulut’un ailesine ödenecek tazminat için Garipoğlu ailesine ait altınlar üç parça halinde satışa sunuldu. İkinci ihalede satışa sunulan külçe altınlara alıcı çıkmazken diğer iki ihaleyi Çetin Demir adlı Elazığlı bir petrolcü kazandı. Satış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, “Biz Elazığ’dan geldik. Ben Garipoğlu ailesini tanımam. Ama eğer satılan eşyalardan manevi değeri olanlar olduğunu söylerlerse onlara aldığım fiyata veririm. İnsanlık öldümü?” dedi.

Eyüp Serbest’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ilk ihalede 21 adet pırlantalı altın ziynet eşyası satıldı. 17 bin 240 lira teminat istenen ziynetleri Çetin Demir adlı Elazığlı bir petrol istasyonu sahibi satın aldı. Çetin Demir Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile ihalede çekişti. 40 bin liradan açılan ihale 60 bin 200 TL’yle sona erdi. İkinci satışta 5 kilo külçe altın ve 700 gram altın ziynet eşyası satışa sunuldu. Açılış fiyatı 501 bin lira olan ikinci ihale için 109 bin lira teminat istendi. Ancak kimse katılmadığı için ihale 11 Haziran tarihine kaldı.

Üçüncü satışta ise 11 parça pırlanta 190 bin 300 lira açılış fiyatıyla satışa çıktı. 2100 lira teminat istenen açık artırmada Çetin Demir yine Rezan Epözdemir ile çekişti ve 12 bin 300 liraya ihale Demir’de kaldı.

Satışı Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de izledi. Şahin ihalelere katılmazken, sadece telefonla aileye bilgi verdiği görüldü.

7 gün içinde bir itiraz olmazsa ihale kesinleşmiş olacak ve devletin keseceği yüzde 11 harç sonrasında kalan para Karabulut ailesine verilecek.

‘İsterlerse aldığım fiyata satarım’

Katıldığı iki ihaleyi kazanan Çetin Demir satış sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.. Demir, “Biz Elazığ’dan geldik. Ben Garipoğlu ailesini tanımam. Daha önce hiç temasım da olmadı. Ama eğer satılan eşyalardan manevi değeri olanlar olduğunu söylerlerse onlara aldığım fiyata veririm” dedi.

Çetin Demir, gazetecilerin “Neden aldığınız fiyata satacaksınız?” sorusuna ise, “Bizim doğuda adet böyledir manevi bir değeri varsa veririm. Ne olacak insanlık öldü mü?” şeklinde cevap verdi.

‘Aile, kızının adına bir okul yaptırmak istiyor’

İhale sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, “Mahkemece belirlenen tazminat ödenmeyince, biz Türkiye'deki bütün kurumlara, bankalara, borsaya kadar yazdık. Tesadüfen burada bir kiralık kasa bulduk. Boş görünmesine rağmen, mahkemeye giderek keşif rica ettik. Bu ziynet eşyalarını tespit ettik. Gelinen noktada bu tazminat ödenmediği için, mecbur biz de icra marifetiyle satış yapmak zorunda kaldık. Bugün satış vardı. Altın değeri olan mücevherler 501 bin TL'den ihaleye çıktı. Kimse girmedi, satış 11 Haziran'a kaldı. Diğer ikisi ise 62 bin 200 TL ve 12 bin 300 TL'ye alıcı buldu. Bu ufak bir tutar" dedi.

Garipoğlu ailesinin ihalenin feshi yönünde dava açmaması durumunda satışın kesinleşeceğini söyleyen Epözdemir, “Devlet yüzde 11'lik harç alacak. Geri kalan aileye verilecek. Dava açılırsa, Yargıtay temyiz aşamasından sonra kesinleşirse, aileye verilecek. Toplamda 49 parça satışa çıkarıldı. Burada bir tazminat geliri söz konusu olur ise, aile kızının adına bir okul yaptırmak istiyor. Biz de sosyal sorumluluk projesi olarak kendi ücretimizi oraya bağışladık" diye konuştu.