Garip ama gerçek: Enflasyon hedefi yüzde 5 olan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 9.4

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılında enflasyon oranını yüzde 9.4 olarak öngördüklerini açıkladı. Merkez Bankası, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerilemesini öngörüyor.

Banka yıllardır hem enflasyon hedefi koyuyor, hem yılda birkaç kez yılsonu enflasyon tahmini yapıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 5. Mahfi Eğilmez gibi iktisatçılar, Merkez Bankası’nın enflasyon öngörüsü değil sadece hedefi olabileceğini, öngörüde bulunmanın piyasanın işi olduğunu belirterek bu politikayı eleştiriyor.

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin yıllar içinde gelişimi ve enflasyon gerçekleşmesi şöyle:

Hedef Gerçekleşme 2002 35 29,7 2003 20 18,4 2004 12 9,3 2005 8 7,7 2006 5 9,7 2007 4 8,4 2008 4 10,1 2009 7,5 6,5 2010 6,5 6,4 2011 5,5 10,4 2012 5 6,2 2013 5 7,4 2014 5 8,2 2015 5 8,8 2016 5 8,5 2017 5 11,92 2018 5 20,3 2019 5 11,84 2020 5 14,6

Merkez Bankası'nın 2020 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 12.1'di. Banka 2020'ye başlarken yıl sonu enflasyonunu yüzde 8.9 olarak tahmin etmiş, daha sonra yüzde 12.1'e yükseltmişti...

Mahfi Eğilmez hem enflasyon hedefi konulması, hem tahmini yapılmasını, "Merkez Bankası yıllardır enflasyon hedefi koyuyor, bununla yetinmiyor yılda birkaç kez yılsonu enflasyon tahmini yapıyor. Sonuçta ne hedef tutuyor ne de tahmin" sözleriyle eleştirmişti.

Ekonomi Servisi