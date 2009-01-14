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Sağlık

Gargara kanser yapabilir

Avustralyalı bilim insanı yaptığı araştırma sonucunda ağız gargara sıvısının oral kanser yaptığını iddia etti.

14 Ocak 2009 02:00

Avustralyalı bilim insanı yaptığı araştırma sonucunda ağız gargara sıvısının oral kanser yaptığını iddia etti. Alkol içeren gargara sıvısı ölümcül bir kanserojen madde içeriyor.

Profesör Michael McCullough ve ekibinin yaptığı araştırmalara göre marketlerde en çok satan ve içerisinde alkol içeren gargara sıvısı ağız içi oral kanser yapma riski taşıyor. Sıvı içerisindeki Ethanol, kullanıldığında ağız içerisinde çok kolayca tahribat yapıp kansere yol açıyor. Profesör Michael, gargara sıvılarının sadece doktor gözetiminde ve kısa süreli olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

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