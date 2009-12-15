Gargara ağız riski kanserini artırıyor

Bilim adamları, içeriğinde alkol bulunan gargaraların ağız kanseri riskini artırabildiğini ortaya koydu.



Newcastle Üniversitesi uzmanlarının araştırmalarına göre bu gargaralarda bulunan yüzde 26 oranındaki alkol ağızda yanma, kuruluk ve acıya neden olarak ağız kanseri tehlikesini yükseltebiliyor. Gargaralarda kullanılan alkol bakterileri yok etmeye yardımcı olmuyor. Mentol ve benzer bakteri öldürücülerin daha aktif bir hale geçmesi için tercih edilebiliyor. Ancak alkoldeki “etanol” maddesi kanser hücrelerinin gelişimini tetikliyor. Ve özellikle sigara ve gargarayı bir arada kullananlarda risk daha da artabiliyor. Patlama yapan ağız kanseri vakalarının da bu gargaralardan kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, “İçeriğinde alkol olmayan gargaraları tercih edin” diyor.







