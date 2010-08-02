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Yaşam

Garfield'a Antalya'dan rakip çıktı

Çizgi romandan sinemaya taşınan sevimli kedi Garfield'a, Antalya'dan bir rakip çıktı.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Çizgi romandan sinemaya taşınan sevimli kedi Garfield'a, Antalya'dan dişli bir rakip çıktı.



Kazım Özalp Caddesi'nde beyaz eşya bayii 35 yaşındaki Fırat Çöllü'ye ait 9 kilogramlık ‘Fındık’ adlı kedi, görenleri şaşırtıyor.

Aşırı kiloları nedeniyle yürümekte bile güçlük çeken ‘Fındık’, yere sırtüstü yattığında ancak sahibinin yardımıyla ayağa kalkabiliyor. Çöllü, geçirdiği kısırlık operasyonu sonrasında aşırı kilo almaya başlayan kedisinin çok kısa bir süre içinde 9 kilograma ulaştığını ve kilo almaya devam ettiğini söyledi.

Çöllü, “Fındık 2 yaşındayken bizim ailemize katıldı. Şu an 8 yaşında. Aşırı kiloları nedeniyle gerçekten zor hareket ediyor. Ama o bizim ailemizin bir ferdi. Onu görenler dükkanımıza girip ‘Bu gerçek mi?’ diye soruyor. Hatta kedimizi sevdikten sonra alışveriş yapan bile oluyor. Yani o sadece bol yemek yemiyor, yemeği hak etmek için bir anlamda tezgahtarlık yapıyor” dedi.



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