Gareth Southgate, Manchester United'ın başına mı geçiyor?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Gareth Southgate'e göz dikti.

Sezon devam ederken Jose Mourinho'yu görevden alan ve takımı sezon sonuna kadar geçici olarak Ole Gunnar Solskjaer'e devreden Manchester United, bir yandan yeni hoca arayışlarını da sürdürüyor.

Mauricio Pochettino başta olmak üzere birçok teknik adamla ilgilenen Kırmızı Şeytanlar'ın gündemine yeni bir isim daha girdi.

Telegraph'ta yer alan habere göre Manchester United, teknik adam arayışı konusunda rotayı İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Gareth Southgate'e çevirdi.

Manchester United CEO'su Ed Woodward, ilk tercih olarak Mauro Pochettino'yu beklerken, Arjantinli çalıştırıcının Tottenham'dan ayrılmak istememesi nedeniyle Southgate opsiyonu güçlü isim olarak dikkat çekiyor.

Daha önce kulüp bazında yalnızca Middlesbrough'yu çalıştıran ve 2006-2009 yılları arasında bu kulüpte görev yapan Southgate, 2011'den bu yana da milli takımda çeşitli görevler üstleniyor. 2016'nın Eylül ayından bu yana İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz yaz ülkesinin başında 2018 Dünya Kupası yarı finali gördü.

Gareth Southgate adı Manchester United için gündeme gelirken takımın başında oldukça iyi bir performans sergileyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ole Gunnar Solskjaer'in de göreve devam etme olasılığı bulunuyor.