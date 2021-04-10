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Spor

Gareth Bale: Uzaylılar yüzde yüz var, ben de UFO gördüm!

10 Nisan 2021 12:29

Galli futbol yıldızı Gareth Bale, uzaylıların varlığına inandığını belirterek, "Ben kendim de UFO gördüm" dedi.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Gareth Bale, takım arkadaşı Joe Rodon ile çıktığı televizyon programında uzaylıların varlığına inandığını söyledi.

Kendisinin de UFO gördüğünü belirten 31 yaşındaki Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" diye konuştu.

Rodon ise görüntülerin sahte olabileceğini söyleyerek Galli yıldızın iddialarına inanmadığını ifade etti.

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