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Spor

Gareth Bale tarihe geçti, Ronaldo 99'a takıldı!

Galli yıldız Bale'in Legia Varşova'ya attığı gol, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol oldu

03 Kasım 2016 15:46

Real Madrid, Legia Varşova ile deplasmanda 3-3 berabere kalırken, Gareth Bale kulüp tarihine geçti.

Henüz 57. saniyede rakip fileleri havalandıran Bale, Real Madrid tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı golünü attı. Bale böylece, 43. Şampiyonlar Ligi maçında gol sayısını 14'e çıkardı.

 

Ronaldo 99'a takıldı

 

Cristiano Ronaldo ise Devler Ligi tarihinde 100 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olma fırsatını bu maçta da değerlendiremedi. Yıldız oyuncu, takımı 3 kez fileleri havalandırmasına karşın 99 golde kaldı.

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Gareth BaleCristiano RonaldoŞampiyonlar Ligi

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