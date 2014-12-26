Gareth Bale Manchester United'a mi gidiyor?

İngiliz basını son üç gündür dünyanın en pahalı futbolcusu Galli milli Gareth Bale'in 118 milyon sterline bu yaz Real Madrid'den Manchester United'a gelmeyi kabul ettiği söylentilerine kilitlendi.

Faruk Zabcı'nın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Manchester United Teknik Direktörü Louis van Gaal'in orta sahasını kuvvetlendirmek için Bale'i almayı kafasına koyduğunu Daily Express gazetesi spor sayfasında manşetten verirken; Manchester Evening News da Manchester United'ın 118 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini sürdürdüğüne dikkat çekti. 25 yaşındaki Galli futbolcunun da Manchester United'a gelmeye sıcak baktığı İngiliz basınında çıkan iddialar arasında.

Haberi ilk veren İspanyol futbol sitesi As.com, Louis van Gaal'in 26 Aralık'ta oynanan Newcastle United maçından önceki basın toplantısında Bale ile ilgili soru yağmuru sırasında söylentiyi yalanlamayarak, "Bunu medyayla değil ancak CEO'muz (Ed Woodward) ile konuşurum" dediğine dikkat çekti.

As.com'un yaptığı nabız yoklamasında ise Real Madrid'de yüzde 53'ün Bale'nin gitmesine sıcak baktığını bildirdi.

Daily Mirror gazetesi ise bugün verdiği haberde Real Madrid, Gareth Bale'in yerine Marco Reus'u garantiye alabilirse, Galli futbolcunun Manchester United'a transferinin gerçekleşebileceğini ileri sürdü.