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Spor

Gareth Bale Real Madrid'de

Real Madrid Kulübü, İngiltere'nin Tottenham takımından 24 yaşındaki Gareth Bale'yi transfer ettiğini resmen açıkladı

02 Eylül 2013 10:17

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Tottenham'ın 24 yaşındaki Galli yıldızı Gareth Bale Real Madrid'de.
 
Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Bale'nin transferinin gerçekleştiği ve Gallerli futbolcunun basına tanıtımının yarın TSİ 14.00'de Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacağı bildirildi.

Kulüp transferle ilgili daha fazla ayrıntı vermezken, İspanyol basını, Bale ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservis bedeli olarak yaklaşık 100 milyon Euro civarında para ödendiğini ileri sürdü. Ayrıca Bale'in Real Madrid'de sezon başına net 7 milyon Euro kazanacağı ve imaj haklarının yüzde 60'ına sahip olacağı iddia edildi.

Geçen sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maçta 26 gol atan Bale, İngiliz Premier Lig'in de en iyi futbolcusu seçilmişti. 24 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'deki Cristiano Ronaldo gibi forvetin solunda görev yapıyor.

Öte yandan Real Madrid, bu sezon Bale'ye kadar transferde 80,7 milyon Euro harcadı. Real Madrid'in kadrosuna Bale'den önce Lllarramendi (38,9 milyon), Isco (30 milyon), Carvajal (6,5 milyon) ve Casemiro (5,3 milyon) katılmıştı.

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