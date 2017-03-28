Gardıropta yaşayan ailenin babası iş buldu

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan ve bir süre gardıropta yaşadıktan sonra otele yerleştirilen 5 kişilik ailenin babası Veysi Hurma'ya, Haliliye Belediyesi iş verdi.

Kent merkezindeki Atatürk mahallesinde ikamet ettiği evden kirasını ödeyemediği için çıkarılan Veysi Hurma (34) Cumartesi günü eşi Dilek (28), çocukları Türkan (5), Mustafa (7) ve Mehmet (12) ile gardıropta yaşamaya başlayınca, durumdan haberdar olan yetkililer harekete geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirildikleri otelde yaşamaya başlayan aileye, başta gıda ve giyim olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuldu. Hurma ailesi, kirası Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak bir ev bulmaya da çalışıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, makamında kabul ettiği Veysi Hurma ile sohbet ederek ailenin sorunlarını dinledi. Demirkol gazetecilere yaptığı açıklamada, Hurma'ya mesleği olan kaynakçılık alanında iş verdiklerini söyledi. Kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara beyaz masa birimi aracılığıyla gerekli desteğin sağlandığını anlatan Demirkol, "Veysi Hurma kardeşimize 'hayırlı olsun' diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte ailesiyle bütünleşecek, ailesiyle aynı çatı altında yaşayacaklardır. Evine ekmek götüren bir vatandaşımız daha önce kaybettiği ekmeğine yeniden kavuşacaktır" dedi.

Veysi Hurma da, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişinin destek olmak için kendisine ulaşmasından memnun olduğunu söyledi. Yaşadığı olayın ardından yalnız olmadıklarını çok iyi hissettiklerini anlatan Veysi Hurma, "Duyarsız kalmadılar, herkese çok teşekkür ederim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik'e ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, bizi sahipsiz bırakmadıklarını bir kez daha kanıtlamış oldular. Halen yardım etmek isteyenler var, Allah kendilerinden razı olsun duyarsız kalmadılar. Türk halkı bu konuda çok cüretkâr, cebindeki son kuruşa kadar vermeye hazır bir halktır, ben bunu biliyorum" diye konuştu.

Dilek Hurma da ailesine destek olan herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından çıkarılan 5 kişilik Hurma ailesi, elbise dolabında yaşamaya başlamıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, aileyi yaşadıkları gardıropta ziyaret etmişti.