Gardıropta olması gereken 5 parça

Her sabah 'Ne giyeceğim' sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Üstelik de bir sürü giysiniz varken! Gardırobunuzu yeniden düzenlerseniz bu dertten kurtulursunuz.



Önerilerimizi dikkate alın... Her sabah gardırobun karşısına dikilip “Bugün ne giyeceğim” sorusunu soranlardan mısınız? Evet, ben onlardan biriyim! Önemli geceler için kıyafetim her zaman hazırdır. Ama günlük kıyafet seçmekte hep zorlanırım. Üstelik de bir oda dolusu giysi karşımda dururken! Biliyorum ki, bu konuda yalnız değilim. Benim gibi birçok kadın, hem havaya uygun olacak hem de günü kurtaracak kıyafeti bulmak için, gardırobun karşısında çaresiz ve kararsız kalıyor her gün. Birkaç denemeden sonra, işe geç kaldığımızı anlayıp alelacele üstümüze bir şey geçiriyoruz. Bu kafa karışıklığından kurtulmanın yolu, gardırobu elden geçirip, doğru ve temel parçaları tekrar biraraya getirmek. İşte, mükemmel gardırop için önerilerimiz...



Gardrobunuzu yeniden şekillendirmek için işe bu beş parçayla başlayın.



1. Takım: Etekceket ya da pantolon-ceket fark etmez, mutlaka bir takımınız olmalı. Takımın parçalarını ayrı ayrı farklı kombinlerle de kullanabilirsiniz.

2. Dar etek: Dar, yani kalem eteğin en önemli şartı vücut yapınıza ve

bedeninize uygun olması. Kiloluysanız daha bol kesimli modelleri tercih edin. Bu sezon çok moda olan yüksek belli etekler sizi daha ince ve zarif gösterir.

3. Beyaz gömlek: Dar ya da bol, beyaz gömlek her zaman sade ama şık bir parçadır. Üstelik çok da kullanışlıdır. İster jean üstüne giyin, ister eteğinizle...

4. Jean: Tarzınız spor ya da klasik olabilir, jean pantolon her koşulda

gardırobun vazgeçilmezleri arasında. Özellikle koyu renk düz kesimli jean’i her zaman rahat kullanırsınız.

5. Siyah elbise: İşte hayat kurtaran parça! Modası geçmeyen siyah elbise, gardırobunuzun olmazsa olmazı.



Hangisinden kaç tane olmalı?



Gardırobunuzdaki kıyafetlerin çeşidi, her ortama uygun olması açısından önemli.



4 kazak: Bunlardan ikisi işe giderken giyebileceğiniz klasik tarzda diğerleri ise hafta sonu için spor model olmalı.

7 tişört: Uzun, kısa, yarım kollu, sıfır yaka, atlet tarzı fark etmez...

4 palto veya ceket: Biri şık, biri spor, biri klasik trençkot, diğeri de hem gündüz hem gece giyebileceğiniz model olmalı.

2 bluz: Pantolon ve eteklerinize uygun şık ve de günlük bluzunuz olmalı.

4 pantolon, 4 etek: İkisi, gece de giyebileceğiniz ofis tarzı modeller olsun. Diğerlerini günlük giyiminize göre seçebilirsiniz.

1 takım: Altlı üstlü ya da ayrı ayrı kullanabilirsiniz.

5 elbise: Bunlardan ikisi günlük, biri kokteyl tarzı, kısa elbise olmalı. Uzun ve şık bir model ile her zaman her yere giyebileceğiniz bir elbiseniz de mutlaka olmalı.

4 jean: Jean’lerinizden biri dar kesim, biri bol ve rahat kesim olmalı. Babetle giyebileceğiniz, bilekte biten jean pantolon da gardırobunuzda bulunmalı. Topuklu ayakkabıyla giymek içinse uzun paçalı jean almalısınız.



Vazgeçilmez klasikler



Gardırobunuzdaki demirbaş beşliyi, klasik parçalarla kombinleyebilirsiniz. Moda ne olursa olsun, bunlar sizi hep şık ve zarif gösterir.



Beyaz tişört: Askılı, yarım kollu, dar ya da bol kesimli beyaz tişörtlerinizi jean, klasik pantolon ve eteklerinizle tamamlayabilirsiniz.



Kaşmir triko, hırka: Bu parçalar kalem etekle çok zarif duruyor. Gece şık bir yere gittiğinizde, içine hiçbir şey giymediğiniz kaşmir trikoyla çok şık görünebilirsiniz. Parlak ve desenli olanları değil siyah, gri, koyu mavi ve camel gibi klasik renkleri tercih edin.



Pantolon: Klasik pantolonlar yıllar boyu gardırobunuzda kalacak giysiler arasında. Üstüne sade veya şık bir bluz giyilebilir.



Elbise: Gardırobun en kolay ‘tek parça’sı. Her ortamda giyebileceğiniz elbiselerin altına topuklu ayakkabı da yakışır babet de. Kışın ise çizme çok şık duruyor.



Smokin: Şık davetlere giyebileceğiniz smokin, sadece erkekler için değil kadınla için de bir klasik. Maskülen ve feminen tarzların bir arada olduğu smokinle, daha seksi ve alımlı görünürsünüz. Unutmayın, ince kumaşlı takımlar her vücut şekline rahatlıkla uyar. Smokin ceketini, çok moda olan bir elbiseyle hatta jean’le de değerlendirebilirsiniz.



Ceket: Ceketlerinizi etekle kombinleyip şık bir görüntü yaratabilir ya da jean’le giyip sadeliği yakalayabilirsiniz. Yeni sezonda uzun, erkek ceketini andıran blazer’lar moda.



Trençkot: Genç, yaşlı, kilolu, zayıf; herkes trençkotu rahatlıkla kullanabilir. Jean pantolonla da şık bir elbiseyle de giyebileceğiniz trençkot, sizi daima sofistike ve cool gösterir.



Palto: Rahat kullanabileceğiniz, şık ve klasik modelleri tercih ederseniz paltonuzun ömrünü uzatmış olursunuz.



Yatırımlık parçalar



Bazı giysiler için çok para harcamaktan çekinmeyin, çünkü bunları uzun süre kullanabilirsiniz. Dolayısıyla, ödediğiniz her kuruşu hak ederler. Bunlara yatırım yapın, pişman olmazsınız! ;



Palto ve montlar:



Gündüz ve gece giyebileceğiniz modern, şık kesimli palto ve montlar yatırıma değer parçalar. Kumaş kalitesi çok önemli.



Kaşmir trikolar



Trikoları uzun süre kullanmak istiyorsanız, yüksek kaliteli kaşmir

olanlardan alın. Balıkçı yaka veya V yaka kaşmir trikolarınızı şık bir jean’le tamamlayarak zarif ve sofistike görünebilirsiniz.



Kokteyl elbiseleri



Her giydiğinizde aynı şık ve muhteşem görüntüyü yakalayabilmek için, ucuz modeller yerine düz renkte tasarım elbiselere yatırım yapmalısınız.



Gece elbiseleri



Senede bir gün bile olsa resmi bir davete katılmanız gerekiyorsa ve o gece göz alıcı olmak istiyorsanız, gardırobunuzda kaliteli bir gece elbisesi bulundurmalısınız. Dar, bol, uzun, kısa,

işlemeli, sade; modeli nasıl olursa olsun elbiseniz sizi yansıtmalı.