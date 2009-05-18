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Yaşam

Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları

Herkesin gardırobunda yer alması gereken olmazsa olmaz parçaları açıklıyoruz.

18 Mayıs 2009 03:00

Herkesin gardırobunda yer alması gereken olmazsa olmaz parçaları açıklıyoruz.

Mağazalarda çok fazla iç çamaşırı alternatifi var ve aralarından seçim yapmak çok zaman alıyor, işte çözümleri:

Külotlar ve kaşkorseler

Bunlar, seksi ama aynı zamanda derli toplu bir siluet yaratan klâsik iç çamaşırlarıdır. Ekstra rahatlık için, yumuşak ipeklerden streç mikrofiber kumaşlara uzanan birçok doku alternatifiniz var. Onları transparan elbise ve bluzların içine giyin, ama vücudunuzu gereğinden fazla sergilememeye dikkat edin.

Dikişsiz sutyen

Bu parçanın vazgeçilmez olmasının bir nedeni var: iyi bir dikişsiz sutyen, vücuda adeta kalıp gibi oturur ve daracık bir tişört ya da süper seksi bir anvelop elbise giyseniz bile asla iz yapmaz. Siyah, ten rengi ve beyaz renklerini alın. Ve unutmayın, insanlara vücut hatlarınızı göstermelisiniz, iç çamaşırınızın girinti çıkıntılarını değil.

Dantel sutyen

Dekoltenizi sergileyeceğiniz zaman mutlaka siyah dantel sutyen giyin. Çünkü hiçbir şey bu ikonik transparan parça kadar baştan çıkarıcı olamaz. Beyaz versiyonu size masum (ama çok da değil) komşu kızı görüntüsü verir. Eğer macera peşindeyseniz daha cesur tonlar seçin ve sutyeninizin kıyafetinizin dekoltesinden bir parça görünmesini sağlayın.

Dikişsiz külot

İç çamaşırları vücudunuzu daha güzel göstermek içindir, tüm dünyanın dikkatini çekmek için değil. Doğru külot vücuda adeta bir eldiven gibi oturur. Rahat, kıvrımları saran ve özgüveninizi artıracak modelleri seçin.

Kalın kenarlı dantel tanga

Evet, biliyoruz (teşhiri seven bazı hemcinslerimiz yüzünden) pek de iyi bir şöhrete sahip değil. Unutmayın, bu parçanın tüm özelliği - yani seksapeli ve iz yapmaması - eğildiğinizde pantolonunuzun bel kısmından göründüğü anda yok olur. Ama doğru giyildiği sürece kesinlikle gerekli bir parça, öyle ki, çoğumuz ondan başka iç çamaşırıyla rahat edemiyor.

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