T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Garanti'nin Yerinde Bankacılık uygulamasına “Silver Stevie Winner” ödülü

İstanbul, 30 Mart (DHA) -  Garanti Bankası, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla “Silver Stevie Winner” ödülüne layık görüldü

30 Mart 2018 16:39

İstanbul, 30 Mart (DHA) -  Garanti Bankası, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla “Silver Stevie Winner” ödülüne layık görüldü.

Banka, Stevie Awards kapsamında, bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılık şirketlerinin değerlendirildiği “Satışta En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde ödül aldı.

Stevie ödülleri; satış operasyonlarını iyileştirmek, satışların artmasını sağlamak veya müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi teknolojileri kullanan şirketleri onurlandırmak amacıyla veriliyor.

Garanti çalışanları, tabletlerinden de erişebildikleri uygulama sayesinde müşteri ziyaretlerinde bankacılık hizmetlerini anında verebiliyor.

Kesintisiz bir platform sunan bu uygulama, bankayı tablete taşıyarak müşteri beklentilerine yerinde cevap veriyor. Çalışanlar bir çok hizmeti müşteri yanında sonlandırabiliyor; dijitalleşmiş süreçler sayesinde kağıtsız ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabiliyor.

Günlük işlerini ve ziyaret planlamalarını yine bu platform üzerinden takip edebilen Garanti çalışanları, gerekli durumlarda müşteri yanından ürün / hizmetlerle ilgili olarak konu uzmanlarıyla canlı görüşme yapabiliyor.

Ayrıca çalışanlar, kişisel gelişimlerini destekleyen tüm e-eğitim uygulamalarına istedikleri anda tabletleri üzerinden ulaşabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHABankasıBankacılık”Stevie Winner”Banka Stevie AwardsEnTeknoloji Kullanımı”StevieGarantiKesintisizGünlükAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24