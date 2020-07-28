"Garantili bahis" için kredi çekti; 272 bin lirasından oldu!

Bir sosyal medya hesabında gördüğü, "... numarasına yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçen Ş.G.A. isimli kadın, bir ay içinde 24 ayrı havale yaparak dolandırıcılara 272 bin lira kaptırdı. Şikayet üzerine savcılık, Ş.G.A.'nın hesaplarına para gönderdiği ve telefonla iletişime geçtiği kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Çekmeköy'de yaşayan muhasebeci Ş.G.A. ismindeki bir vatandaş, 5 Ocak 2020 tarihinde '@Pelinkayam' isimli Instagram kullanıcısının paylaştığı, "... numaraya yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine, yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçti.

Garantili bahis vaadiyle dolandırıldı

Ş.G.A., @Pelinkayam isimli Instagram kullanıcısı ile Whatsapp üzerinden paranın nasıl kazanılacağı konusunda bilgi aldı. Garantili bahis oynadıklarını söyleyen '@Pelinkayam', kuponların tutmaması durumunda ödenen 250 liralık bedelin de müşteriye iade edileceğini söyledi. Devreye U.P., isimli bir kişi daha girdi. Yatıracağı 250 liraya karşılık garantili kupon oynanacağına ikna olan Ş.G.A., dolandırıcılara parayı gönderdi. Dolandırıcılar Ş.G.A.'yı, yolladığı 250 lira ile onun adına bahis oynadıklarını ve kuponun 47 bin 510 TL kazandığını, bu paranın da onun adına oluşturdukları hesapta durduğuna inandırdılar.

Dolandırıcılar, daha önce bu kadar yüksek para transferi yapılmadığını söyleyerek, kazancın Adalet Bakanlığı tarafından kara para olarak takibine alındığını, 7 bin 200 TL'lik Güvenlik Protokol Ödemesi yapılması durumunda sorunun halledileceğine ikna ettiler. Bu ödemeden sonra da parasına kavuşamayan Ş.G.A., bu kez, dosya masrafı adı altında 6 bin 24 lira yatırması durumunda parasına kavuşacağına ikna edildi. Yatırdığı ek tutarlar ve bahis kazandığı miktardan oluşan parasına bir türlü kavuşamayan Ş.G.A., bu kez başka bir kişiye yönlendirildi. Üçüncü kişi de Ş.G.A.'ya 16 bin 100 lira ödeme yapması durumunda tüm parasına kavuşacağına ikna etti.

Bir ayda 24 havale ile 272 bin TL ödedi

İlk önce dolandırıcılara bahis için 250 TL yollayan Ş.G.A., kupona vurduğu iddia edilen 47 bin 510 lirayı alabilmek için çeşitli adlar altında dolandırıcılara para kaptırmaya devam etti. Ş.G.A., 5 Ocak 2020 tarihinden 3 Şubat 2020 tarihine kadar 24 ayrı banka havalesi ile dolandırıcılara toplam 272 bin 577 lira para kaptırdı.

Suç duyurusunda bulundu

Bahisten kazandığı iddia edilen 47 bin lirayı alabilmek için dolandırıcılara 272 bin lira kaptıran Ş.G.A., en son 3 Şubat 2020 tarihinde dolandırıcılara banka havalesi 1.780 TL yolladıktan sonra dolandırıldığını fark etti. Soluğu savcılıkta alan Ş.G.A., hesaplarına para yatırdığı ve telefonla iletişime geçtiği 11 kişinin belirlenerek, haklarında dava açılmasını istedi.

Dolandırıcılar için kredi çekti

Dilekçesinde, dolandırıcıların 47 bin 510 TL bahis kazandığı söylediklerini hatırlatan Ş.G.A., bu parayı alabilmek için sürekli, "Vergi", "İşlem ücreti", "Dosya masrafı" adları altında para istendiğini, arkadaşlarından borç para alıp kredi çekerek bu istekleri yerine getirdiğini hatırlattı.

Soruşturma başlatıldı

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.G.A. tarafından hesaplarına para yatırılan ve telefonla iletişim kurduğu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık soruşturma kapsamında Ş.G.A.'nın müşteki sıfatı ile ifadesini aldı. İfadesinde Instagram'daki bir hesapta gördüğü para kazanmaya ilişkin yazı üzerine iletişime geçtikten sonra dolandırıldığını söyleyen Ş.G.A., 5 Ocak 2020 tarihinden 3 Şubat 2020 tarihine kadar banka hesabıyla kendisini dolandıranlara toplam 272 bin 577 TL para yolladığını, bu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.