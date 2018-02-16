Garanti/Erbil : 2018 yılında yüzde 4.0-5.0 büyüme bekliyoruz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Şubat (DHA) - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, \"yumuşak karnımız\" diye nitelendirdiği enflasyonun yılın ikinci yarısında düşüş trendine girmesini beklediklerini söyledi ve bu yıl için yüzde 4.0-5.0 olayında büyüme öngördüklerini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılının kendilerini \"mahcup etmediğini\" söyleyen Erbil, \"2017 senesi birçok anlamda olumlu gelişmelere tanık olduğumuz bir şekilde nihayetlendirdik. Global risk faktörünü gözardı etmemek kaydıyla, 2018’de ekonomide iyileşme bekliyoruz\" dedi.

Enflasyon ve kurdaki hareketliliğe rağmen, 2017 yılında Türkiye’nin ciddi bir büyümeye imza attığını söyleyen Erbil, “Merkez Bankaları bu sene daha sıkıştırıcı bir politika izleyecekler, bu bir risk faktörü olabilir” dedi.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklık ve kurdaki hareketliliğin enflasyon üzerinde baskı yaptığını ve enflasyonun 2017 yılında en zorlayıcı faktörlerden biri olduğunu söyleyen Erbil, “Yumuşak karnımız enflasyon. Enflasyon bir süre bu seviyelerde kalacak gibi görünüyor ama yolun ikinci yarısından sonra düşüş trendine girmesini bekliyoruz” dedi.

Büyüme beklentilerinin yüzde 4.0-5.0 dolayında olduğunu söyleyen Erbil, “Global risk faktörünü gözardı etmemek kaydıyla, 2018’de ekonomide iyileşme bekliyoruz” dedi.

Erbil, mali disiplinin korunacağını düşündüklerini ve olumlu trendlerin devam edeceğine inandıklarını söyledi ve açıklanan işsizlik rakamlarına göre, 2017’de yaratılan 1.5 milyon iş sayısının Avrupa ile hemen hemen aynı olduğu söyleyerek güven endekslerinin arttığını ekledi.

Kredi/mevduat oranının 2017 sonu itibariyle yüzde 117 olduğunu söyleyen Erbil, bu oranda daha fazla bozulma beklemediklerini söylerken, \"Toplam büyümemiz yüzde 20.5, mevduat yüzde 18, sorunlu kredilerimiz yüzde 2.5 ve sermaye yeterliliğimiz yüzde 19 oldu. Kredi Garanti Fonu kredilerindeki sorunluluk oranının sektör ortalamasından daha negatif olacağını düşünmüyoruz. 2018, dolar kurundaki volatilitenin düşeceği, daha normalleşmiş bir kredi büyümesinin olacaği bir sene olacaktır\" dedi.

Kredilerin genel olarak liraya dönmesinin sağlıklı bir gelişme olduğunu düşündüklerini söyleyen Erbil, “Bu durum, Türkiye\'deki bankaların dışsal şoklara karşı mukavemetini artırıyor\" diye ekledi.

Türk Telekom\'un ana ortağı Oger Telecom\'un (OTAŞ) kredisine ilişkin konuşan Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"OTAŞ’la başlarsak Türkiye için çok önemli bir varlık stratejik değer firmayla da alakası yok ondan da bağımsız işlerine devam ediyor.

\"Sene sonuçlarını da gördük. Operasyonuna devam ediyor.

\"Buradaki süreç tek bir önemli stratejik varlık olduğu için yavaş sürüyor.

\"En kısa zamanda çözülme beklentimiz şeklini koruyor.

\"Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunu yapıyor, eş güdümlü çalışmalarımız sürüyor.

\"Biraz sabredersek en kısa zamanda çözülecek. İhtiyatlı olmak adına bankalar karlarına ve bilançoları etkilemeyecek şekilde tedbirlerini aldılar.

\"En kötü senaryoda bile bankaların hisse değeri fiyatıyla kredileri ayırmış durumda.

\"En ufak bir etki olmayacak bankalara.

\"O farklılık karşılıklar ayrılmış durumda.

\"Dolayısıyla bir beklenti olmasın. Umut ediyoruz en kısa zamanda çözülür.\" (Fotoğraflı)