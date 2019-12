-Garantiden yararlanmak isteyen yatırımcı çıkmadı AKHİSAR (A.A) - 11.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, büyüyen, gelişen ve değişen Türkiye'nin, büyümeyen, gelişmeyen ve değişmeyen bir enerji sektörünün olamayacağını söyledi. Bakan Yıldız, Akhisar Rüzgar Enerji Santrali'nin açılış töreninde, Türkiye'nin büyümeye ve bu büyümeyi özel sektör eliyle yapmaya karar verdiğini, liberalleşen, serbestleşen ve daha çok yatırımı sadece özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştiren bir yapı kurduğunu belirtti. AK Parti hükümetlerinden önce enerji yatırımlarının büyük çoğunluğunun kamu eliyle yapıldığını, adalet, sağlık, eğitim gibi konulara ayrılan payın azaldığını ifade eden Bakan Yıldız, şimdi enerji konusundaki yatırımların özel sektör eliyle yaptırıldığını, bu sayede sağlık, eğitim, adalet gibi yatırımlara daha çok pay ayrıldığını ve bu alandaki yatırımların kamu eliyle gerçekleştirildiğini söyledi. Yatırımın özel sektör eliyle yapılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Yıldız, ''Büyüyen, gelişen ve değişen Türkiye'nin, büyümeyen, gelişmeyen ve değişmeyen bir enerji sektörü olmaz'' dedi. Türkiye'nin büyüme rakamlarının son derece etkileyici olduğunu, enerji sektörünün Türkiye'nin ortalama büyüme hızından daha da fazla büyümesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bakın rüzgarda alım garantisi verdiğimiz fiyat vardı: 7,3 dolar sent. Yani buradaki üretilen elektrik herhangi bir tüketiciye şu veya bu vesileyle satılamıyorsa, devlet bunu 10 yıl süreyle 7,3 dolar sentten almaya taahhüt verdi. 2005 yılından bu tarafa bir defa olsun devlet garantisinden yararlanmak isteyen yatırımcı çıkmadı. Hepsi ürettikleri elektriği özel sektör marifetiyle sattılar. Ben inanıyorum ki, burası da ürettiği elektriği satacak. Zaten tüketen sanayicilerimiz bu ihtiyaçlarını buradan karşılamış olacaklar. Türkiye'de şu anda 800 direk dikildi. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bin 600 megavat civarındaki kurulu güç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 20 bin megavatları bulacak. Bu hemen hemen 35 bin adet direk demektir. Türkiye'nin fiziki görünümü açısından da bu son derece etkili olacak. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye'nin rüzgar enerjisini sevdiğini, özelliklikle son 5 yılda ülkenin her yerinde rüzgar santrallerinin devreye alındığını dile getirerek, Akres'in de 165 milyon kilovat/saat elektrik üretimi yapacağını kaydetti. EPDK'ya 1 Kasım 2007 yılından bu yana 802 elektrik üretim lisansı başvurusunda bulunulduğu bilgisini veren Köktaş, rüzgar enerjisi yatırımları konusunda tüm mevzuatın sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamlandığını ifade etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin enerjiye ihtiyacının giderek artacağını, 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir enerji yatırımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yatırımcıları, enerji alanında yatırım yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip olacaksa, zengin bir ülke olacaksa kaliteli bir demokrasisi olmadan olmaz'' diye konuştu.