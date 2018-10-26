Garanti'den ekonomiye 355 milyar lira destek

İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Garanti Bankası’nın, yılın üçüncü çeyreğine dair finansal tablolarına göre, bankanın aktif büyüklüğü 456 milyar 328 milyon liraya ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 354 milyar 745 milyon 437 bin liraya yükseldi, özkaynak karlılığı yüzde 17.5, aktif kârlılığı ise yüzde 2.0 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğini zorlayıcı piyasa koşullarını sağlam bilanço, gerekli seviyelerin çok üstünde güçlü sermaye ve likidite ile başarıyla yöneterek tamamladıklarını belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir kalkınma önceliğimizle ekonomiye katkımız 355 milyar liraya ulaştı.

“Garanti’yi tercih eden müşterilerimizin sayısı 16 milyonu aştı.

“Müşterilerimizin bize olan güveniyle müşteri mevduatı pazar payımızı yüzde 11.9’a yükselttik. Dijitalleşme ekseninde müşterilerimizin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hızlı ve kolay şekilde alabildiği yenilikçi hizmet modelimizle, yeni bir döneme öncülük yaptık.

“Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

Garanti’nin, müşteri deneyimi, şubelerindeki dijital dönüşüm, World Finance Magazine tarafından “Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası” ve European CEO Magazine tarafından da “Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası” seçildiğini hatırlatan Erbil;

“Müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatma hedefimiz, gerek dijital dönüşüm gerekse müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi projelerimizle gelen uluslararası başarılar bizi motive ediyor.

“Forrester Research tarafından yayınlanan raporda mobil uygulamamız Garanti Cep; kullanıcı deneyimi kategorisinde Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması seçilirken, genel değerlendirmede de BBVA’yı takiben ikinci seçildi.

“Global Finance ise Garanti’yi Türkiye’nin En İyi Bireysel Dijital Bankası ve Mobil Bankacılıkta Batı Avrupa’nın En İyi Bireysel Dijital Bankası olarak adlandırdı.

“Garanti ve Türkiye adına bu başarılarla gurur duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” (Fotoğraflı)