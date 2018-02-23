Garanti Yatırım/Altınsaç: Piyasanın gözü 10 yıllık tahviller ve Fed Başkanı'nın ilk sunumunda

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Garanti Yatırım Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, piyasanın 10 yıllık ABD hazine tahvillerini yakından izlediğini belirterek haftaya 28 Şubat’ta ABD Merkez Bankası Jerome Powell’in ilk kez bir sunum yapacağını, piyasaların bu sunumu da dikkatle izleyeceğini söyledi.

ABD ekonomisi zaten ısınmışken, ekonomik veriler güçlenmeye işaret ediyorken, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi gibi kapsamlı teşvikleriyle enflasyonun hızlanarak piyasaları bir nebze korkuttuğuna dikkat çeken Altınsaç, “ABD’deki son ücret artışı ve TÜFE verileri korkuttu; fakat, FED’in enflasyon hedefi olan yüzde 2.0’ye hala ulaşılmadı ve yüzde 1.5 seviyesinde” dedi.

Tüm ABD ekonomistlerinin bu yıl zaten üç ile dört faiz artışı beklediğini belirten Altınsaç, Fed’in son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda, enflasyondan korkmadığını, bunun döngüsel bir yükseliş olduğuna dair görüşün daha baskın olduğunu anladıklarını ifade etti.

Normal koşullar altında ekonomiler daralırken, bu kadar kapsamlı teşvikler olduğuna dikkat çeken Altınsaç, “Böyle bir teşvik ancak savaş dönemlerinde olur. Normal şartlar altında doların artması gerekir ama dolarda gerilemeler var” dedi.

Dolar/TL’de 3.72 - 3.84 bandının korunacağını öngördüklerini belirten Altınsaç, TL’nin (yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan) kur sepetinde değer kaybettiğini, ancak, global anlamda doların kaydettiği düşüşlere bağlı olarak 3.73 düzeylerine doğru geri çekilmeler yaşandığını söyledi.